Polémica en la Supercopa de Europa y molestia en PSG: ¿hubo falta en el gol de Tottenham?

En el Bluenergy Stadium, PSG, como campeón de la Champions, y Tottenham, ganador de la Europa League, se enfrentaron en busca del título de la Supercopa de Europa. Allí, el inicio del encuentro no fue el esperado, ya que tuvo pocas emociones. Sin embargo, con el paso de los minutos, el partido entró en ritmo y ambos equipos se soltaron, mostrando su mejor versión.

Fue así como llegó el primer tanto del compromiso. Al minuto 39, el guardameta, Guglielmo Vicario, cobró una pelota quieta y envió el esférico al área rival. En ese momento, el capitán del club francés, Marquinhos, saltó a despejar el balón, pero João Palhinha lo desestabilizó en el aire, lo que le permitió al '6' rematar, encontrándose con el arquero, Lucas Chevalier.

Micky van de Ven celebra su gol con Tottenham frente a PSG, por la Supercopa de Europa AFP

Pero esa excelente atajada no sirvió de nada, ya que el rebote le cayó a Micky van de Ven. Con el arco a su disposición, solo tuvo que empujar la pelota y anotar el 1-0 parcial. Celebración en Tottenham, mientras que los reclamos en PSG no paraban. Y es que todos reclamaban infracción sobre el defensa central brasileño, pero el árbitro no lo vio así y el VAR no intervino.

¡ATENCIÓN! Todo PSG pidió falta sobre Marquinhos previo al gol. ¿Qué te pareció?



Gol de Micky van de Ven, en PSG vs. Tottenham, por la Supercopa de Europa

¡¡¡GOL DE TOTTENHAM!!! Van de Ven encontró el rebote y anotó el 1-0 ante PSG en la Supercopa de Europa.



