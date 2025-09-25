Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Luis Díaz podría quedarse sin pieza clave en Bayern Múnich: "si quiere volver, es bienvenido"

Luis Díaz podría quedarse sin pieza clave en Bayern Múnich: "si quiere volver, es bienvenido"

El delantero colombiano, de 28 años, cumple una destacada campaña con el Bayern Múnich y ha logrado compenetrar con figuras del equipo bávaro como Harry Kane y Michael Olise.

Por: EFE
Actualizado: 25 de sept, 2025
Comparta en:
Bayern Múnich Luis Díaz y Harry Kane
Bayern Múnich celebra con Luis Díaz y Harry Kane - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad