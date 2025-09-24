Escándalo por apuestas: equipo apartó a seis jugadores y denunciará ante la fiscalía

El equipo colombiano Deportivo Pasto apartó este miércoles a seis de sus futbolistas por supuestamente amañar partidos para las apuestas, informó su presidente.

El dirigente Óscar Casabón aseguró a medios que el club detectó comportamientos extraños con resultados y expulsiones de los jugadores, entre ellos un juvenil.

"Yo no tengo miedo. Yo lo sospechaba desde el partido con Chicó, ya comenzaron a evidenciarse situaciones de juego raras, diferentes, resultados, cosas que uno no entiende. Hoy, supuestamente, íbamos a ir perdiendo 2-0 en el primer tiempo, igual que contra el Cali, esa era la apuesta", dijo en una rueda de prensa en horas de la mañana de este miércoles, horas antes del duelo contra América.

Casabón dejó en claro que le dio la oportunidad a los futbolistas. "Aquí tengo testigos de la reunión que yo tuve esta mañana con los jugadores, y ellos saben que les di el tiempo suficiente, mirándolos a la cara para que hablaran. No recibí ningún tipo de de expresión de absolutamente nada. Eso me llena a mí de más tristeza, porque el que calla también es cómplice", agregó.

Por último, el directivo manifestó que no tiene aprensión de poner el tema y la situación ante la justicia. "Es lo que no podemos permitir, ni por sospecha, lo que hoy muy posiblemente está pasando. Por eso, el día de ayer en la noche, después de recibir pruebas suficientes de que eso venía ocurriendo en nuestro equipo —a pesar de que ya un tiempo atrás lo sospechábamos—, tomamos decisiones. Al menos este personaje no puede esconder ni ocultar, frente a la gente, frente al fútbol, frente a la sociedad colombiana, frente a nuestros hijos y a nuestros niños, lo que está pasando. Muchos, muchísimos, me advirtieron y me dijeron: “Ten cuidado, va a ser peligroso, porque es una mafia inmensa, grande, que maneja este tema”. No me importa, no tengo miedo. Realmente no tengo el más mínimo temor de denunciar, como lo voy a hacer apenas salga de esta sala, de este recinto, a quienes están intentando —o ya lo hicieron— incluir a nuestros trabajadores, jugadores o como se llamen, en este tipo de situaciones como son las apuestas deportivas", concluyó.

En esa misma comparecencia ante los medios, el director técnico Camilo Ayala se mostró dolido, pero expresó que iban dar lo mejor de sí contra los 'escarlatas'. "No sé qué equipo vayan a ver, pero tengan la seguridad de que va a ser un equipo que va a entregar todo por el club", declaró.

Horas más tardes, Pastó cayó 0-2 con América en el estadio La Libertad, en la capital nariñense.

🚨🔥 ESCÁNDALO EN EL FPC



En Colombia existen diversas casas de apuestas autorizadas que patrocinan a la mayoría de los equipos y a la misma liga.

Algunos entrenadores, entre ellos el reputado Jorge Luis Pinto, han denunciado ante medios actuaciones sospechosas de algunos jugadores, sin que hasta el momento se haya determinado la existencia de una red dedicada a estos amaños.

Especialmente en la segunda división, ciertos clubes han despedido a futbolistas por sospechas de apuestas