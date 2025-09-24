Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Dayro Moreno, dolido por eliminación de Once Caldas en Copa Sudamericana: "Es un fracaso"

Dayro Moreno, dolido por eliminación de Once Caldas en Copa Sudamericana: "Es un fracaso"

Independiente del Valle ganó 5-4 en penaltis y acabó con el sueño de Once Caldas y Dayro Moreno, quien se vio muy afectado al hablar con los medios de comunicación.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de sept, 2025
Comparta en:
Dayro Moreno se mostró muy 'golpeado', tras perder con Independiente del Valle.
Dayro Moreno se mostró muy 'golpeado', tras perder con Independiente del Valle.
Pantallazo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad