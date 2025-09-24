Dayro Moreno, dolido por eliminación de Once Caldas en Copa Sudamericana: "Es un fracaso"

El Independiente del Valle lo hizo de nuevo. Se volvió a vestir de Matagigantes y, contra todo pronóstico, acabó con el sueño de Dayro Moreno y su Once Caldas en cuartos de final de la Copa Sudamericana este miércoles, donde el Atlético Mineiro se clasificó a semifinales al ganar con un gol en los descuentos.

El Matagigantes ecuatoriano, dos veces campeón de la Sudamericana, en 2019 y 2022, se enfrentará en semifinales al Galo, el único representante brasileño en el torneo tras la eliminación el martes del favorito Fluminense a manos de Lanús.

Pese al golpe de la derrota, Moreno Galindo dio la cara a la prensa y habló fuerte y claro sobre lo ocurrido. "Esto es un FRACASO la verdad, DESILUSIÓN, TRISTEZA, con toda la gente que nos vino a apoyar, esta hincha de Once Caldas y toda Colombia que estaba a favor nuestro. Entramos desconcentrados, nos cobraron y así es el fútbol. Nos falto ser serios desde el primer minutos, teníamos el marcador a favor y nos confiamos un poco. Toca seguir trabajando y buscar la clasificación en la Liga", dijo con una expresión de decepción total.

En una dramática definición por penales, Del Valle se vistió de aguafiestas y en un estadio Palogrande de Manizales vestido con sus mejores galas acabó con el sueño de su héroe, Dayro Moreno.

El veterano atacante de 40 años, único sobreviviente del Once Caldas que logró la mayor gesta de su historia en 2004, cuando ganó la Copa Libertadores al Boca Juniors de DT Carlos Bianchi, estaba viviendo en esta Sudamericana una segunda juventud en el fútbol.

"Estoy pasando lo mejor de mi vida...y fruto del trabajo, del sacrificio, se me están dando las cosas", había admitido Dayro Moreno

Pero su ilusión fue abruptamente cortada.

Cuando todo parecía servido para el once colombiano, que con un doblete del propio Moreno había ganado 2-0 en Quito, el Independiente del Valle sacó a relucir su clase y con un doblete de Michael Hoyos, a los 26 y 51 minutos, llevó la definición a la tanda desde los doce pasos.

Allí, Independiente del Valle aprovechó el envión anímico y, tras empatar 4-4 en los primeros cinco lanzamientos, en el sexto el portero de Once Caldas, James Aguirre, falló su disparo y acto seguido Layan Loor anotó el suyo y le dio al Matagigantes ecuatoriano una nueva página cerca de la gloria.