Luis Díaz clave en el segundo gol de Harry Kane en Bayern Múnich vs. Chelsea

Este miércoles, Bayern Múnich se enfrentó al Chelsea en el Allianz Arena por la primera fecha de la fase liga de la UEFA Champions League y el colombiano Luis Díaz fue clave en el segundo tanto de Harry Kane.

A los 63 minutos, el colombiano presionó por la izquierda junto con Serge Gnabry y provocó una mala entrega del conjunto inglés. La pelota le quedó a Kane, quien no perdonó y remató con pierna derecha.

Vea el segundo gol de Harry Kane en Bayern Múnich vs. Chelsea en la Champions League

🚨🇪🇺 HARRY KANE MAKES IT THREE FOR BAYERN MUNICH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Bayern Munich 3-1 Chelsea.pic.twitter.com/myt30HDhsC — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 17, 2025