JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Push Gol Caracol
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz clave en el segundo gol de Harry Kane en Bayern Múnich vs. Chelsea

Luis Díaz clave en el segundo gol de Harry Kane en Bayern Múnich vs. Chelsea

El colombiano Luis Díaz hizo un gran trabajo por la banda izquierda y forzó la recuperación de un balón que terminó en el gol de Harry Kane. ¡Vea el video!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de sept, 2025
Harry Kane y Luis Díaz con el Bayern Múnich.
Harry Kane y Luis Díaz con el Bayern Múnich.
AFP.

