Luis Díaz y Barcelona, posible; presidente del club le 'bajó el dedo' al otro candidato

Joan Laporta, presidente del Barcelona, dejó varias declaraciones sobre el presente y futuro del equipo, en especial tras una buena temporada con títulos locales. Allí, obviamente le preguntaron sobre renovación, posibles fichajes y de esa manera se agrandaron varios rumores.

“No está firmado, pero está acordado. Elegimos a Flick porque tiene la mirada de Johan, ve el fútbol como él, es disciplinado y necesitábamos un perfil como él. Teníamos que centrar una serie de cosas, todo ellos sin hacer una crítica a Xavi (Hernández)", ha indicado inicialmente sobre la continuidad del técnico.

Ha comentado que espera que el límite salarial se estabilice próximamente y ha desvelado que el Barcelona alcanzará los 950 millones de euros de ingresos ya y los mil a partir del siguiente ejercicio.

Pero ello no supondrá grandes fichajes: "¿Haaland? No estamos pensado en una incorporación de este tipo. ¿Nico Williams? Era un candidato, pero nos decidimos por Olmo. Creo que en estos momentos se están valorando otras opciones".

De esa manera, dejó la opción abierta para que Luis Díaz llegue al Barcelona, con los medios catalanes colocando el nombre del colombiano como alternativa para reforzar el ataque y el preferido de Deco, el director deportivo.

Luis Díaz, vinculado nuevamente con Barcelona - Foto: AFP

Eso sí, entre los hinchas culé hay opiniones divididas sobre una posible llegada del atacante guajiro, por el que tendrían que pagar una suma de 80 millones de euros, ya que tiene contrato con el cuadro red hasta 2027, por lo que no lo dejarán salir gratis.

Más renovaciones de jugadores del Barcelona

En cuanto a otros jugadores pendientes de renovación, Laporta ha desvelado que después de un periodo de dudas, se han producido avances en cuanto a la continuidad de Frenkie de Jong.

"Desde hace dos meses se han producido algunas circunstancias personales y profesionales. Lo tenemos hablado y acordada su continuidad. Es uno de los jugadores claves, que hacen funcionar el proyecto", ha explicado.

También está en marcha la renovación de Raphinha, con quien Deco "tiene mucha conexión", y se trata de un jugador que está "muy involucrado en el proyecto", por lo que considera que se llegará a un acuerdo.

El mismo caso es el de Íñigo Martínez. En cuanto a Ansu Fati, Laporta dejó entrever que lo mejor es que abandone el club. "Queremos que juegue. Es muy querido en el vestuario, pero tiene que jugar", ha dicho.

Laporta: "Habrá movimientos de mercado"

En clave de futuro, el dirigente azulgrana augura que se producirán "movimientos" de mercado. "Seguro, tenemos que valorar situaciones. Estoy de acuerdo con que se ha generado mucha ilusión, pero los rivales se reforzarán, han visto que somos los mejores, habrán movimientos", ha argumentado.

Escudo del FC Barcelona Foto: AFP

Preguntado si una de las salidas podría ser la del uruguayo Ronald Araujo, Laporta ha recordado que ha sido renovado no hace mucho. "Pensamos que es un central que nos puede ayudar mucho", ha añadido.

En cuanto a la figura de Hansi Flick, Laporta ha admitido que la contratación del alemán es "una medalla que se la tienen que poner" tanto Deco como Bojan Krkic.

"Yo solo oriento. No me hubiera decidido por él, si ellos no hubieran apostado. El mérito es del Deco", ha insistido el presidente del Barcelona.