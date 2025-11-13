Luis Díaz y todos en Bayern Múnich sufren; la lesión de un compañero es la causa

El capitán de la Selección Alemania, Joshua Kimmich, no podrá estar este viernes 14 de noviembre en el duelo de la Eliminatoria mundialista contra Luxemburgo debido a una lesión, informó la Federación Alemana de Fútbol (DFB) en las últimas horas. El polivante jugador es compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich, club que se preocupa por esta noticia.

¿Qué lesión tiene Joshua Kimmich, figura de la Selección Alemania y de Bayern Múnich?

"Actualización del equipo . Nuestro capitán sufrió una lesión en la cápsula del tobillo derecho y aunque mañana (viernes) viajara con el equipo no podrá jugar", según precisó el comunicado de la DFB este jueves en sus distintas plataformas digitales.

Mientras que en su club, el Bayern Múnich, Kimmich suele jugar en el centro del campo, en la selección alemana su posición habitual en los últimos partidos ha sido la de lateral derecho.



El futbolista dejó una postal en sus redes

Kimmich publicó en su cuenta de Instagram una foto que lo muestra sentado en un sofá y se refirió a la lesión que lo aqueja y que lo sacará del compromiso contra Luxemburgo por las clasificatorias europeas al Mundial 2026. A las 2:45 de la tarde, hora de Colombia, de este jueves 14 de noviembre, rodará el balón en el Luxembourg Stadium.

"De momento, lamentablemente, éste es mi puesto de trabajo. Lo daré todo por estar otra vez en el campo el lunes", escribió Joshua Kimmich en la mencionada red social.

El lunes, la Selección Alemania medirá fuerzas frente a Eslovaquia, un partido que puede ser decisivo para la clasificación al Mundial puesto que los dos equipos llegarían empatados en puntos si ganan sus respectivos compromisos de este viernes.



Así está el grupo de la 'Die Mannschaft'

Alemania comparte el liderato del Grupo A con Eslovaquia. Ambos tienen 9 puntos y se enfrentan, con el conjunto germano como local, en la última fecha, el 17 de noviembre. Antes, el 14, Alemania juega en Luxemburgo y Eslovaquia recibe a Irlanda del Norte.