Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Boyacá Chicó 1-2 Millonarios

La última fecha del fútbol profesional colombiano comenzó este miércoles con dos encuentros que dejó como ganadores a La Equidad y Millonarios. Los juegos no definían nada al tratarse de clubes eliminados y que ya piensan en el 2026.

A primera hora, La Equidad le puso fin al capítulo de su historia bajo ese nombre con una goleada 4-0 sobre Deportivo Pereira que se presentó por cuarta vez consecutiva con una plantilla Sub-20 ante la falta de pagos a los jugadores profesionales. Las anotaciones de los aseguradores fueron obra de Kevin Parra, Juan Castilla y doblete de Juan David Valencia.

En el turno de la noche, Millonarios venció 2-1 a Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja. Leonardo Castro abrió la cuenta para los azules con un bombazo de media distancia. Más tarde, Jairo Molina puso el empate para ajedrezados con un tanto de cabeza. Beckham Castro fue el encargado de darle los tres puntos a los 'embajadores'. En el último minuto, el local tuvo un tiro penalti, pero Johan Bocanegra envió la pelota por encima del arco.



Fecha 20 de la Liga BetPlay II-2025

La Equidad 4-0 Deportivo Pereira

Boyacá Chicó 1-2 Millonarios

Jueves 13 de noviembre (todos los partidos serán a las 7.00 p.m.)

Publicidad

Llaneros vs. Envigado

Santa Fe Alianza FC

Águilas Doradas vs. Deportes Tolima

Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga

Independiente Medellín vs. América de Cali

Unión Magdalena vs. Fortaleza

Junior vs. Atlético Nacional

Deportivo Cali vs. Once Caldas



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025