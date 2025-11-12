Síguenos en::
Tendencias:
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Boyacá Chicó 1-2 Millonarios

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Boyacá Chicó 1-2 Millonarios

Millonarios se despidió de la Liga BetPlay con una victoria 2-1 sobre Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de nov, 2025
Comparta en:
Boyacá Chicó vs. Millonarios.
Boyacá Chicó vs. Millonarios.
COLPRENSA.

Publicidad

Publicidad

Publicidad