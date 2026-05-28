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Gol Caracol  / Luis Fernando Muriel dijo 'presente'; vea acá su gol en Palmeiras vs. Junior en Copa Libertadores

Luis Fernando Muriel dijo 'presente'; vea acá su gol en Palmeiras vs. Junior en Copa Libertadores

El delantero se reportó este jueves en el tablero en el partido que enfrentó Junior frente al 'verdao', en la sexta fecha de la Copa Libertadores. ¡Así fue el gol de Luis Fernando Muriel!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de may, 2026
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Luis Fernando Muriel festeja su gol con Junior al Palmeiras en Copa Libertadores.
Luis Fernando Muriel festeja su gol con Junior al Palmeiras en Copa Libertadores.
Foto: AFP

Luis Fernando Muriel dijo 'presente' en el marcador en el compromiso que Junior de Barranquilla visitó al Palmeiras, por la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El delantero del 'tiburón' aprovechó un centro rastrero al área, y se escabulló en medio de los centrales del 'verdao', para definir para el 1-1 parcial en el Allianz Arena, a los 35 minutos.

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Vea acá el gol de Luis Fernando Muriel en Palmeiras vs. Junior por la Copa Libertadores:

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