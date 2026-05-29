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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Luis Díaz, siempre con el ojo puesto en Junior de Barranquilla; "voy a estar pendiente de la final"

Luis Díaz, siempre con el ojo puesto en Junior de Barranquilla; "voy a estar pendiente de la final"

Luis Díaz no solamente habló con los periodistas de la Selección Colombia y el Mundial 2026; también lo hizo de la final de Liga Betplay I entre Junior y Nacional.

Por: Laura Bustos
Actualizado: 29 de may, 2026
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Luis Muriel y Teófilo Gutiérrez Junior
Luis Muriel y Teófilo Gutiérrez, delanteros del Junior de Barranquilla - Foto:
Junior Oficial

Si algo tiene Luis Díaz es que no se olvida de sus raíces, ni mucho menos de su procedencia. Así, tal y como lo ha confesado en varias oportunidades, el nacido en Barrancas, en el departamento de la Guajira, vive pendiente de Junior de Barranquilla. Lo hizo cuando se fue a Porto, de Portugal; a Liverpool, de Inglaterra; y también ahora estando en Bayern Múnich, de la Bundesliga.

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El delantero del seleccionado colombiano es novedad en la concentración en Bogotá y este viernes fue uno de los hombres que salió para atender a los periodistas en el estadio de Techo. Pero más allá de sus sueños, de las metas que tiene en el Mundial 2026, de su estado de forma y de la ilusión de anotar un gol en el certamen orbital; Díaz Marulanda también tocó el tema relacionado con la final del fútbol colombiano que disputarán Junior y Nacional.

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Luis Díaz - Foto: Jam Media / Getty Images

"Esa va a ser una finalísima. Son dos equipos muy grandes, de los mejores del fútbol colombiano. Voy a estar pendiente de 'Yúyú' y ojalá pueda ser campeón", explicó sobre ese particular el buen 'Luchito'.

Pero no se quedó ahí y también complemento para asegurar su lealtad con el club de sus amores. "Siempre los estoy apoyando (a los jugadores de Junior) y, cuando puedo, los veo desde Europa".

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Hay que indicar que los duelos entre 'verdolagas' y tiburones se jugarán de la siguiente manera: el 2 de junio, a las 7:30 de la noche, en el Romelio Martínez; y el 8 de junio, a las 5 de la tarde en el Atanasio Girardot.

¿Qué dijo Luis Díaz sobre la eliminación de la Champions League con Bayern?

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"Teníamos mucha ilusión de ganar la Champions con Bayern. Son cosas del fútbol y, por detalles, no lo logramos. Estamos tranquilos porque hicimos una gran temporada y conseguimos tres títulos. Hay que verle el lado positivo: no jugué la final y eso me permitió llegar con más recuperación a la Selección Colombia".

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