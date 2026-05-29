Santiago Arias y la ilusión de jugar un nuevo Mundial con Selección Colombia; "una alegría inmensa"

Santiago Arias volverá a disputar un Mundial con la Selección Colombia. Será la tercera vez que el lateral antioqueño lucirá los colores de su nación en un evento de esta magnitud, y por supuesto, no ocultó su alegría por estar en Estados Unidos, México y Canadá con la 'tricolor'.

El camino para llegar a esta Copa del Mundo en tierras norteamericanas no fue nada fácil para el experimentado futbolista, de 34 años, ya que tuvo que recuperarse de lesiones, pero trabajó duro para volver a las canchas, y la recompensa fue estupenda; su nombre apareció entre los 25 citados por Néstor Lorenzo.

A raíz de esta convocatoria para la cita orbital de 2026, Arias Naranjo dejó unas sentidas palabras en su perfil personal en la red social de Instagram; agradeció a su familia por el constante apoyo.

Santiago Arias, lateral derecho colombiano de Independiente, en un partido de la Liga Argentina Getty Images

"Una alegría inmensa y un orgullo que no me cabe en el pecho poder participar, por tercera vez, en una Copa Mundial de la FIFA", escribió de entrada el futbolista de Independiente de Avellenada de Argentina.



En medio de sus emotivas palabras, Santiago afirmó que está listo para dar lo mejor de sí en el campo de juego y defender los colores de la Selección Colombia a muerte.

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"Después de vivir momentos tan duros—de esos que te alejan por mucho tiempo de las canchas y te ponen a prueba—hoy puedo decir que volvimos más fuertes. Y digo volvimos, porque esto no lo hice solo; fue gracias al amor incondicional de mi esposa Karin Jiménez, de mis hijos, de mi familia y del cariño de todo un país que nunca dejó de creer en mí. El camino no fue fácil, pero valió la pena cada segundo de lucha. Estamos listos para dejar el nombre de Colombia en lo más alto", concluyó.

Esta publicación, Arias la acompañó con una serie de imágenes en video, mismo en el que muestra lo que han sido estos años vistiendo los colores de la 'tricolor'.