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Con Luis Díaz no hay alarmas en la Selección Colombia para el Mundial 2026; "estoy increíble"

Luis Díaz fue uno de los jugadores de Selección Colombia que atendió a la prensa este viernes y dejó algunas reflexiones importantes de cara a lo que viene para los de Néstor Lorenzo.

Por: Laura Bustos
Actualizado: 29 de may, 2026
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Luis Díaz
Luis Díaz, jugador de la Selección Colombia
Fotografía tomada de la Federación Colombiana de Fútbol

Luis Díaz es el principal referente de la Selección Colombia que participará en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá gracias a su gran temporada con Bayern Múnich, en el fútbol de Alemania. Sus credenciales están a la vista con los bávaros, ya que alzó el título de la Bundesliga y también el de la Copa de ese país.

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Los 26 goles y 19 asistencias, sumándose a un tridente de lujo con Harry Kane y Michael Olise, convirtieron al guajiro en pieza clave en el andamiaje del equipo que orienta Vincent Kompany y con esos antecedentes se sumó a la concentración del seleccionado colombiano en Bogotá, llamando la atención de propios y extraños.

Luis Díaz
Luis Díaz, jugador de la Selección Colombia
AFP

Y este viernes, en el estadio de Techo, Díaz Marulanda atendió a la prensa capitalina y comenzó indicando con un mensaje salido del corazón. Así dijo que "los sueños sí se hacen realidad. La verdad, todo esto es fruto de mucho trabajo, sacrificio y constancia día a día. Desde niño soñé con vivir momentos como el de ahora y hoy poder hacerlo realidad me llena de felicidad y orgullo".

Su estado actual
"La verdad me siento muy bien. Estoy en un momento increíble, tanto física como mentalmente. Estoy muy ansioso por lo que viene y por vivir ese gran momento. Sé que el profe lo va a manejar de la mejor manera para que lleguemos en óptimas condiciones, pero personalmente me siento muy bien".

Nuevas metas
"Quiero redondear esta gran temporada con la Selección Colombia. Lo que uno hace en el pasado queda atrás; ahora hay que estar tranquilos y no ponerse esa presión. Quiero trabajar para hacer un buen papel. Estamos unidos".

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Si hace gol en el Mundial...
"No he pensado mucho en celebraciones. Quiero que todo se dé de manera natural. El día que llegue un gol voy a estar brincando en las dos piernas. Siempre soñé con marcar en un Mundial; sería una locura para mí y para mi familia, pero quiero que ocurra de forma natural".

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