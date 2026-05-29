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Gol Caracol  / Ciclismo  / El Giro de Italia se quedó sin uno de sus protagonistas; ganó tres etapas y se retiró

El Giro de Italia se quedó sin uno de sus protagonistas; ganó tres etapas y se retiró

En la jornada 19 del Giro de Italia, que fue la etapa reina, se confirmó esta mala noticia, ya que la carrera quedó sin uno de sus mejores ciclistas de la edición.

Por: EFE
Actualizado: 29 de may, 2026
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Jhonatan Narváez, cilcista del UAE Team Emirates XRG, se retiró del Giro de Italia 2026, en la etapa 19
Jhonatan Narváez, cilcista del UAE Team Emirates XRG, se retiró del Giro de Italia 2026, en la etapa 19
Getty Images

El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG) abandonó este viernes el Giro de Italia en los primeros kilómetros de la etapa reina que se disputa entre Feltre y Alleghe (Piani di Pezzè), de 151 kilómetros y 5.000 metros de desnivel.

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Narváez, ganador de 3 etapas, se bajó de la bicicleta en los primeros kilómetros del ascenso del Passo Duran, primera de las 6 dificultades de la jornada dolomítica, afectado por las molestias derivadas de una caída que el ecuatoriano sufrió en la víspera en el traslado desde la meta al autobús del equipo.

Jhonatan Narváez, ciclista ecuatoriano del UAE Team Emirates - XRG, ganó la etapa 4 del Giro de Italia 2026
Jhonatan Narváez, ciclista ecuatoriano del UAE Team Emirates - XRG, ganó la etapa 4 del Giro de Italia 2026
AFP

De esta forma, Narváez deja la lucha por la 'maglia ciclamino' de la regularidad en favor del francés Paul Magnier (Soudal). El corredor del UAE contaba con 158 puntos, por 195 de Magnier.

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