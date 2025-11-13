Síguenos en::
Tendencias:
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Luis Rubiales, atacado con huevos en la presentación de su libro; confrontó a su agresor

Luis Rubiales, atacado con huevos en la presentación de su libro; confrontó a su agresor

Momentos de tensión se vivieron este jueves con el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, cuando fue atacado y casi se forma pelea en la sala.

Por: AFP
Actualizado: 13 de nov, 2025
Comparta en:
Luis Rubiales
Luis Rubiales atacado en la presentación de su libro - Foto:
AFP y redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad