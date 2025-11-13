Emboscada de hinchas de Nacional a los de América en un hotel; minutos de miedo y tensión

Un nuevo incidente entre hinchas empaña el cierre de la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay 2025-2. Antes de que se lleven a cabo los partidos que definirán los ocho clasificados a los cuadrangulares, en la ciudad de Medellín se presentaron unos disturbios entre hinchas de Nacional y América.

Los hechos se presentaron en el sector de El Poblado, donde unos seguidores del 'verde' atacaron a los aficionados del 'escarlata' en el hotel de concentración del equipo caleño, con un resultado de varios heridos, generando un momento de alta tensión en el lugar. Los problemas incluso siguieron afuera del hotel, donde fue necesaria la intervención de las autoridades para apaciguar a ambas hinchadas.

Horrible lo que pasó en Medellín. Hinchas de #Nacional atacaron a los de #América en el hotel de concentración. Varios heridos (uno grave). Los jugadores estaban cenando. Algunos "Escarlatas" lograron ingresar al hotel. Repudio toda violencia. Qué tristeza que esto siga pasando.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a los incidentes. "Rechazamos con total firmeza los hechos ocurridos anoche en un hotel del sector de El Poblado, donde se presentó una riña entre desadaptados identificados con los equipos América de Cali y Atlético Nacional. A través de la línea de emergencia 123 se recibió un llamado alertando sobre una riña entre varias personas. La Policía acudió de inmediato al lugar y logró controlar la situación. Una persona que resultó herida con arma cortopunzante fue trasladada a un centro asistencial, donde también se registraron nuevos enfrentamientos que fueron controlados oportunamente por las autoridades. Se logró la captura de dos personas por daño en bien ajeno y varias más fueron trasladadas para su individualización. Se remitió un informe detallado con los hechos a la Fiscalía General de la Nación para que aperture la investigación correspondiente".



Comunicado del America de Cali

El América lanzó un comunicado rechazando los actos violentos que se presentaron en la noche del miércoles. "América de Cali rechaza con vehemencia los hechos de violencia que se presentaron el día de ayer en el hotel de concentración de nuestro equipo profesional en Medellín. Estos actos vandálicos no tienen cabida en el fútbol y ponen en riesgo la integridad de los jugadores, cuerpo técnico y de los hinchas. Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que investiguen los hechos y se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad en el fútbol colombiano", se leyó.

🚨 COMUNICADO OFICIAL DEL AMÉRICA DE CALI 📄📝



El club @AmericadeCali rechazó enfáticamente los hechos ocurridos en la ciudad de Medellín, donde se presentaron alteraciones del orden público en las inmediaciones del hotel de concentración del equipo.



La institución hizo un… pic.twitter.com/gKolqVoCNw — América En La Red (@Americaenlared) November 13, 2025

Los disturbios se presentaron en la previa al partido entre Independiente Medellín y América, que se realizará en el Atanasio Girardot. Encuentro en el que los 'escarlatas' necesitan de una victoria para asegurar su cupo entre los ocho, pero que deja un sinsabor horas antes del pitazo inicial, como consecuencia una vez más de los violentos.