Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Emboscada de hinchas de Nacional a los de América en un hotel; minutos de miedo y tensión

Emboscada de hinchas de Nacional a los de América en un hotel; minutos de miedo y tensión

En la previa al cierre de la última fecha de la Liga BetPlay 2025, en Medellín se presentaron fuertes incidentes entre aficionados del América y Atlético Nacional. ¡Vea lo que sucedió!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 13 de nov, 2025
Acción de juego de un partido entre Atlético Nacional y América de Cali
Foto: Colprensa

