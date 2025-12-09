Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Luis Suárez podría regresar a uno de sus 'viejos amores'; "estamos a la expectativa"

Luis Suárez podría regresar a uno de sus 'viejos amores'; "estamos a la expectativa"

Teniendo en cuenta que su continuidad en Inter Miami no está confirmada, algunos clubes no han ocultado su interés por fichar al delantero uruguayo, Luis Suárez.

Por: EFE
Actualizado: 9 de dic, 2025
Comparta en:
Luis Suárez, delantero uruguayo de Inter Miami, celebra el título de la MLS
Luis Suárez, delantero uruguayo de Inter Miami, celebra el título de la MLS
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad