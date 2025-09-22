Luisa Agudelo, ganadora en la cancha y el amor; celebración de su “vida” tras título con Cali

Deportivo Cali le ganó 1-0 al Santa Fe el domingo en su estadio, igualó 1-1 la final de la Liga femenina del fútbol colombiano, y en los penaltis se impuso gracias a una gran actuación de una de sus máximas figuras: Luisa Agudelo.

La joven arquera del equipo vallecaucano ya es bicampeona de la Liga BetPlay de mujeres, pero esta vez siendo una de las más destacadas del cuadro dirigido por Jhon Alber Ortiz, y atajando uno de los remates desde los once pasos, específicamente el primero, luego de decirle a Mariana Zamorano que “dele donde quiera (el remate) que se lo tapo. Es mío, es mío; yo lo tapo”, algo que generó reacciones en redes sociales.

Pero en las últimas horas, ya lejos de la euforia por el triunfazo y el título del Deportivo Cali femenino, Luisa Agudelo se reportó en su cuenta de Instagram -con 641 mil seguidores- con una foto en la que deja ver su amor por su novio.

“Amándote mi vida, Camilo Nieva”, fue el corto mensaje de la joven guardameta vallecaucana en sus redes sociales, acompañado de un corazón y una imagen en la playa junto a su pareja, quien también es futbolista y actualmente milita en el Real Cartagena, en la Primera B del fútbol colombiano.

Luisa Agudelo y su novio Camilo Nieva - Foto: Luisa Agudelo Instagram

En su cuenta de Instagram, Luisa Agudelo ha estado activa compartiendo los mensajes de aliento de familiares, amigos, y por supuesto los miles de seguidores que tiene por su talento y belleza, que la han hecho ganarse un lugar en el fútbol de nuestro país.

Tras ser una de las figuras del Deportivo Cali, tapando un disparo en la tanda de penaltis para que las 'azucareras' fueran campeonas, la arquera contó que "estaba decidida de que iba a taparme uno, estuve muy cerca de taparme el otro. Feliz de aportar, feliz de que mis compañeras también hicieron los goles; feliz", fueron las palabras llenas de emoción tras vencer a Santa Fe, el domingo en el estadio del Cali.

Luisa Agudelo, arquera del Deportivo Cali. AFP