Luisa Agudelo hizo el show en los penaltis y fue figura en el título de Cali; sufrió Santa Fe

Este domingo 21 de septiembre, el fútbol femenino colombiano se vistió de verde y blanco, luego de que el Deportivo Cali se coronara campeón de la Liga tras vencer 5-4 en los penaltis a Independiente Santa Fe. Las ‘azucareras’ ganaron por la mínima diferencia en el juego de vuelta, igualaron la serie y finalmente se impusieron con gran actuación de la arquera Luisa Agudelo en el lanzamiento desde el punto blanco.

El partido no fue fácil para las vallecaucanas, que dominaron la pelota y los hilos del juego al estar en desventaja por lo ocurrido en la ida. Solo sobre el final del primer tiempo obtuvieron recompensa por intermedio de Leidy Lorena Cobos, quien anotó y abrió la cuenta al minuto 42.

Para la segunda parte, las caleñas no pudieron sostener su nivel y fueron pocas las opciones que tuvieron para irse de largo en el marcador. Santa Fe lo intentó un poco más, pero tampoco tuvo claridad en ofensiva, y los 90 minutos finalizaron con la serie igualada.

En los penaltis, Luisa Agudelo, quien también ha brillado con las selecciones juveniles de Colombia, se hizo grande y mostró una confianza bárbara en el primer cobro de las ‘cardenales’, obra de Mariana Zamorano. La joven guardameta dijo: “Déle donde quiera que yo se lo tapo”, y al instante las palabras se convirtieron en hechos al detener la ejecución.

La tanda continuó y Agudelo mostraba una seguridad inconmensurable y hasta dejó otra frase cuando se posó bajo los tres palos: "Es mío, es mío; yo lo tapo". Si bien no logró detener más pelotas en la definición, esa tajada inicial fue suficiente para que Deportivo Cali se coronara campeón, ya que sus compañeras Paola García, Ingrid Guerra, Lina Arboleda, Kelly Ibarguen y Lauren Sánchez no fallaron y estuvieron finas en sus lanzamientos.

Al final, la guardameta caleña se mostró emocionada, fue felicitada por sus compañeras de equipo y por los integrantes del cuerpo técnico, a la par de recibió una sonora ovación de parte de los aficionados que llegaron en buen número al estadio de Palmaseca.

Este es el tercer título de las azucareras en su historia, tras los conseguidos en 2021 y 2024. Cabe resaltar, que, tanto Cali como Independiente Santa Fe representarán a Colombia en la Copa Libertadores femenina de 2025.