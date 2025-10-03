Luisa Agudelo y la atajada que se llevó los aplausos en Cali vs. Libertad por Libertadores femenina

Luisa Agudelo mostró sus cualidades bajo los tres palos en el debut del Deportivo Cali en la Copa Libertadores femenina, este viernes. La arquera de las 'azucareras' hizo una gran atajada, al inicio de la parte complementaria contra Libertad y que se llevó todos los aplausos.

Jugada rápida y vertical de las paraguayas en el campo de juego del Estadio Nuevo Francisco Urbano, la pelota le quedó perfilada a Martínez, quien remató, pero Luisa tuvo una formidable atajada. En ese momento, el partido lo ganaba parcialmente el verde del Valle Cauca por 1-0.

Vea acá la gran atajada de Luisa Agudelo en Deportivo Cali vs. Libertad por la Copa Libertadores femenina: