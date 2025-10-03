Síguenos en::
Luisa Agudelo y la atajada que se llevó los aplausos en Cali vs. Libertad por Libertadores femenina

Luisa Agudelo y la atajada que se llevó los aplausos en Cali vs. Libertad por Libertadores femenina

La arquera del Deportivo Cali, Luisa Agudelo, mostró sus condiciones bajo los tres palos y dejó una 'salvadora' atajada en el debut de las 'azucareras' en la Copa Libertadores femenina.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de oct, 2025
Luisa Agudelo, arquera del Deportivo Cali.
Luisa Agudelo, arquera del Deportivo Cali.
AFP

