Deportivo Cali debutó con empate en la Copa Libertadores femenina; 1-1 contra Libertad

Deportivo Cali debutó con empate en la Copa Libertadores femenina; 1-1 contra Libertad

Las 'azucareras' comenzaron ganando el partido con gol de Angie Angie Salazar, pero las paraguayas igualaron en el complemento, en partido del grupo D de la Copa Libertadores femenina.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de oct, 2025
Acción de juego entre Deportivo Cali y Libertad en la Copa Libertadores femenina 2025.
Acción de juego entre Deportivo Cali y Libertad en la Copa Libertadores femenina 2025.
