Deportivo Cali debutó con empate en la Copa Libertadores femenina; 1-1 contra Libertad

Con un empate a un gol, así inició su camino en la Copa Libertadores femenina 2025 el Deportivo Cali. La 'azucareras' enfrentaron en su debut continental a Libertad, un rival que le plantó cara, le apostó al juego vertical y la pelota detenida para causar peligro al pórtico defendido por Luisa Agudelo.

Las vigentes bicampeonas de la Liga femenina de nuestro país comenzaron el encuentro en el estadio Estadio Nuevo Francisco Urbano, en Buenos Aires, con el dominio de la esférica, asociándose de gran manera. Aunque hay que indicar que las 'guamarelas' por poco sorprenden con un gol de camerino, al patear de media distancia; la esférica pasó cerca al arco de Agudelo.

Pero el correr de los mostró mostró a un Cali inclinado al ataque, y al minuto 15 pudo celebrar contra las paraguayas. Tras un cobro de esquina desde el banderín izquierdo, el balón fue a parar al segundo palo y allí se levantó por los aires Angie Salazar, quien de cabeza estableció el 1-0 para las 'verdiblancas'.

Jugadoras del Deportivo Cali festejan el gol que le marcaron a Libertad en la Copa Libertadores femenina. X de @LibertadoresFEM

Tras esa anotación, las dirigidas por Jhon Alber Ortiz manejaron los tiempos y crearon más jugadas de peligro al arco de Libertad custodiado por Patri López. Las verdes caleñas lograron anotar un tanto más, la autora fue Jessica Bermeo. No obstante, esa anotación no se contó en el tablero debido a mano previa de la anotadora; la jugada fue revisaba por el VAR. Con el 1-0, Cali se fue ganando al descanso.



Para los segundos 45 minutos, Libertad arrancó el juego con la intención de lograr el empate pronto. En una de esas acciones por poco lo consigue, pero Luisa Agudelo se erigió con una buena atajada que se llevó los aplausos, mostrando la '1' del Cali sus condiciones bajo los tres palos.

Pero la insistencias de las paraguayas no faltó, y tras varias llegadas, finalmente pudo decretar el 1-1 en el tablero. Jugada rápida, al contraataque, la pelota le quedó servida a Liz Peña, quien condujo la misma y habilitó a María Luján Tamay, que definió a la salida de Agudelo.

Esta anotación también fue revisada por el VAR, pero luego de largos minutos, el gol se determinó como válido para las de Libertad.

El 1-1 se mantuvo hasta el final, dejando así un estreno agridulce para las 'azucareras', que ya deben pensar en su siguiente reto en el certamen femenino de la Conmebol.



¿Cuándo vuelve a jugar el Deportivo Cali en la Copa Libertadores femenina 2025?

Las 'azucareras' hacen parte del grupo D y en la segunda fecha medirá fuerzas contra Nacional de Uruguay. Dicho partido está pactado para el lunes 6 de octubre, en Estadio Florencio Sola de la ciudad de Banfield, a partir de las 2:00 de la tarde, en horario de Colombia.