Selección Colombia, de las primeras en estrenar el Trionda, balón del Mundial 2026

La FIFA, ente organizador del Mundial 2026, presentó el pasado jueves 2 de octubre de 2025 el balón oficial del campeonato orbital y de inmediato lo pondrá en funcionamiento para que los diferentes equipos se comiencen a familiarizar con él.
Y cómo la Selección Colombia será una de las 48 que participará en el torneo, tendrá el privilegio de ser uno de los primeros elencos en darle uso al esférico, bautizado con el nombre de Trionda.
Así lo anticipó el 3 de octubre el periodista argentino Juan José Buscalia, que dijo en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio, cuándo se le darán las primeras patadas a la colorida bola.
El comentarista señaló que la pelota se pondrá en uso en las fechas FIFA de octubre, en las que la Selección Colombia tendrá sus 2 primeros duelos de fogueo para la Copa del Mundo.
“La semana que viene se estrena la pelota en los partidos que hay”, afirmó de manera escueta en el espacio informativo.
En consecuencia, Colombia tendrá su primer contacto con el esférico el sábado 11 y el martes 14 de octubre de 2025 contra México y Canadá, respectivamente.
Ambas confrontaciones se escenificarán en Estados Unidos a 8 meses del inicio de la Copa del Mundo, tiempo suficiente para la respectiva adaptación.
El sorteo de grupos se realizará el 5 de diciembre de 2025 en Washington, capital estadounidense, mientras que el Mundial irá del 11 de junio al 19 de julio.
Todas las contiendas de 2025 se llevarán a cabo en territorio norteamericano en horas de la noche y se podrán ver en directo por la señal de Gol Caracol.
Acá, la programación completa:
⦁ Colombia vs. México
Fecha: sábado 11 de octubre
Hora: 8:00 p. m.
Lugar: Arlington (Texas), EE. UU.
Estadio: AT&T
TV: Gol Caracol
⦁ Colombia vs. Canadá
Fecha: martes 14 de octubre
Hora: 7:00 p. m.
Lugar: Nueva Jersey, EE. UU.
Estadio: Citi Field
TV: Gol Caracol
⦁ Colombia vs. Nueva Zelanda
Fecha: sábado 15 de noviembre
Hora: 7:00 p. m.
Lugar: Fort Lauderdale (Florida), EE. UU.
Estadio: Chase
TV: Gol Caracol
⦁ Colombia vs. Nigeria
Fecha: martes 18 de noviembre
Hora: 8:00 p. m.
Lugar: Nueva York, EE. UU.
Estadio: Citi Field
TV: Gol Caracol