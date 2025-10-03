Síguenos en::
Tendencias:
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Selección Colombia, de las primeras en estrenar el Trionda, balón del Mundial 2026

Selección Colombia, de las primeras en estrenar el Trionda, balón del Mundial 2026

La escuadra ‘cafetera’ no tendrá que esperar mucho para empezar a adaptarse a la pelota con la que se disputará la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 3 de oct, 2025
Comparta en:
Selección Colombia estrenará balón Trionda del Mundial 2026 vs. México.jpg
La Selección Colombia estrenará el balón del Mundial 2026.
Foto: FCF.

Publicidad

Publicidad

Publicidad