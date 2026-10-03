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Gol Caracol  / Luka Modric no se guardó nada; "llevo 20 años en Croacia y es primera vez que siento vergüenza"

Luka Modric no se guardó nada; "llevo 20 años en Croacia y es primera vez que siento vergüenza"

El capitán de la Selección de Croacia, Luka Modric, calificó de "desastre absoluto" la actuación frente a Inglaterra y pidió perdón a los aficionados por el abultado resultado en Liga de Naciones.

Por: EFE
Actualizado: 3 de oct, 2026
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Luka Modric, capitán de la Selección de Croacia.
Luka Modric, capitán de la Selección de Croacia.
Foto: Getty Imágenes

El centrocampista de Croacia, Luka Modric, se mostró crítico con la actuación de su equipo en Rijeka, en el encuentro de la Liga de Naciones, donde encajó contra Inglaterra una goleada, la más abultada de la historia de la selección balcánica (0-7), que le hizo sentirse "avergonzado".

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"Es difícil encontrar una explicación para un partido en el que no hubo intensidad, no fuimos a por los balones divididos. Apenas cometimos faltas, no tuvimos ni agresividad ni cohesión", dijo tras el choque el capitán de Croacia, de 41 años.

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"Llevo veinte años con la selección y es la primera vez que me siento avergonzado después de un partido. Puedes perder, jugar contra un rival que es mejor. Ellos lo son ahora. Pero en cualquier caso, perder así y tirar por tierra toda la reputación que hemos hecho durante años no puede ser. Me siento avergonzado", subrayó el exjugador del Real Madrid, titular ante Inglaterra pero sustituido al inicio de la segunda parte.

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Modric, que lideró la mejor etapa de Croacia, subcampeona del Mundo en Rusia 2018 y tercera en Catar 2022, llamó a la unidad de la selección para los próximos compromisos, el más inmediato, el martes contra España en Split.

Luka Modric disputa un balón con Jude Bellingham, en Croacia vs. Inglaterra por la Liga de Naciones.
Luka Modric disputa un balón con Jude Bellingham, en Croacia vs. Inglaterra por la Liga de Naciones.
Foto: AFP

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"Ahora no debemos echarnos la culpa unos a otros o buscar un culpable. Debemos estar juntos en esto. Hemos superado otras situaciones más difíciles", recordó. "Hemos tenido derrotas abultadas, pero nunca he tenido esta sensación después de un partido con la selección. Necesitamos unirnos y permanecer unidos porque nos espera otro partido difícil. Tenemos que mostrar nuestra verdadera cara, que hay desafío y orgullo en nosotros, deseo, voluntad y unión. No se puede perder eso de la noche a la mañana", dijo Modric.

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El capitán insistió en el mal encuentro contra Inglaterra. "No se puede aceptar jugar así. Si hubiéramos jugado contra un equipo de tercera división, habríamos perdido. No tiene sentido hablar de tácticas porque todo comienza con el deseo, la voluntad, el espíritu de lucha, la agresividad, la determinación y los duelos".

"Del minuto uno al último, no se puede jugar así. Esto no es jugar al fútbol. Parecía que teníamos cuatro o cinco jugadores menos. Ha sido una noche para olvidar" , concluyó el jugador del Milan.

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