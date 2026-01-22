Síguenos en:
Luto en el fútbol europeo; jugador sufrió paro cardiaco y falleció en pleno partido

En la tercera división de Portugal, un futbolista cayó tendido en el césped y perdió la vida pese a los esfuerzos por reanimarlo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de ene, 2026
Nassur Bacem jugaba en el Moncarapachense, de la tercera división de Portugal.
Moncarapachense.

