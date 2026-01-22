Luto en el fútbol europeo; jugador sufrió paro cardiaco y falleció en pleno partido

Este jueves, el fútbol de Portugal está de luto por la muerte de Nassur Bacem, jugador que estaba disputando un partido de tercera división. Los hechos ocurrieron en el duelo del Moncarapachense frente al Inmortal. El nacido en Aveiro cayó tendido a los 27 minutos y no logró ser reanimado por los cuerpos médicos.

"Con profunda tristeza y enorme consternación, el Lusitano Gymnasio Club Moncarapachense informa la muerte de nuestro atleta Nassur Bacem, de 27 años, ocurrido hoy durante el 3er partido. La clasificación para la Copa Algarve contra Inmortal. El atleta cayó inconscientemente sobre el césped, habiendo sufrido un paro cardíaco. Inmediatamente se activaron todos los medios de ayuda, el INEM y la intervención inmediata del médico y fisioterapeuta de nuestro club, así como el fisioteraputa para los Inmortales y responsable del Soporte Vítal Básico del Estadio Municipal de Olhão. A pesar de todos los esfuerzos, no fue posible revertir la situación", fue el sentido mensaje del club en redes sociales.

Bacem disputó 78 partidos entre AD Camacha, FC Oliveira do Hospital, CS Marítimo J23 y LGC Moncarapachense, con mayor participación en Camacha (27) y Oliveira do Hospital (21). En ese recorrido aportó 2 goles y 1 asistencia, además de sumar más de 5.000 minutos en cancha. Su desempeño se caracterizó por regularidad y compromiso defensivo, reflejado en 9 tarjetas amarillas y 1 expulsión.

