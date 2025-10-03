Síguenos en::
Luto en el fútbol sudamericano; se confirmó la muerte del 'Manga', en las últimas horas

Lamentables noticias llegan en las últimas horas, tras confirmarse la muerte del reconocido exfutbolista brasileño, el 'Manga'. El brasileño falleció a sus 58 años.

Por: EFE
Actualizado: 3 de oct, 2025
Editado por: Gol Caracol
Homenaje de luto por afición, en estadio de fútbol.
Foto: AFP.

