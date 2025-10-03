Luis Díaz, ojo con anuncio de ‘doble filo’ del Bayern Múnich ¿Aviso o advertencia?

Luis Díaz llegó al Bayern Múnich a mitad de 2025 como el tercer fichaje más caro de la historia de la institución, ya que por él se pagaron 75 millones de euros al Liverpool de Inglaterra y hasta el momento el guajiro ha justificado con creces la inversión que se hizo por él si se tiene en cuenta que lleva 9 partidos oficiales con 9 victorias, 4 goles, 3 asistencias y un título.

Sin embargo, el cuadro bávaro, que en el pasado desembolsó 80 millones de euros por el defensa francés Lucas Hernández y 90 millones por el goleador británico Harry Kane, ha entrado en una nueva dinámica de contrataciones que pone en riesgo la continuidad de más de uno en el plantel principal.

El elenco muniqués se declaró capaz de fichar a cualquier jugador que quiera para ponerlo a brillar en sus filas, metiéndole así presión a sus actuales estrellas, que no pueden dar el brazo a torcer para evitar una borrada o transferencia de manera forzada, ya que el Bayern dijo estar en condiciones económicas de competir con sobradez con mercados como los de Inglaterra y España.

En ese sentido, hubo 2 anuncios que no solo deberían poner en alerta a Díaz, sino al resto de integrantes de la escuadra teutona.



Ojo, Luis Diaz: Bayern lanza anuncios de ‘doble filo’

El primer mensaje, que podría ser tomado por el ‘cafetero’ como algo positivo, pasa por su compañero de ataque Kane, que a sus 34 años acumula 17 anotaciones en lo que va de la temporada, motivo por el que se habla de extenderle el contrato a cómo dé lugar en 2027 respetándole los 24 millones de euros que gana por año.



Esto quiere decir que si Díaz, de 28 años, mantiene el alto nivel, podría renovar con el club a pesar de su edad en 2029, cuando su contrato finaliza.

Publicidad

Así lo manifestó el diario alemán TZ, que recalcó que el Bayer no lo pensaría 2 veces a la hora de cuidar a su ídolo fichando talentos que estén a la altura de Kane en el bloque ofensivo, algo que se constituye en el segundo aviso y que toca directamente a Díaz, por lo cual no puede bajar la guardia.

“La renovación anticipada es una opción para Kane dada la enorme importancia del goleador, no solo a corto, sino también a largo plazo. Al mismo tiempo, el Bayern está considerando posibles incorporaciones y futuras opciones en ataque”, señaló la publicación.

Publicidad

Y agregó que hoy el dinero no es un impedimento para refrescar la plantilla en el puesto que sea necesario. “Podemos permitirnos cualquier fichaje que queramos sin acudir a los bancos", apuntó Jan-Christian Dreesen, director financiero del equipo.

Entre tanto, el popular ‘Lucho’ debe seguir concentrado en su rendimiento, por el que el Bayern ha declarado estar “entusiasmado”, según se filtró recientemente.