"Piensan que a Argentina le regalan; arbitrajes perfectos no hay en ningún Mundial"

A horas del duelo entre Argentina y Suiza, en Gol Caracol charlamos con José Borda, quien es analista arbitral; para analizar a fondo las polémicas en las que ha estado envuelto el arbitraje en este certamen mundialista, especialmente con la Selección de Argentina.

“El arbitraje en el Mundial ha sido un arbitraje normal, un arbitraje que ha estado asesorado por la tecnología, un arbitraje donde los árbitros han cometido algunos errores porque arbitrajes perfectos no hay en ningún torneo, ni en ningún Mundial; por más que los árbitros quieran, siempre se van a equivocar, se han equivocado en la aplicación del reglamento, en expulsar algunos u otros jugadores, pero generalmente lo que han hecho los árbitros es acertar”, indicó de entrada Borda, dejando claro que hasta ahora, pese a algunos errores, todo ha estado en regla desde el tema reglamentario.

Sumado a eso, el analista enfatizó en que la polémica se termina armando porque las decisiones corresponden a una selección protagonista y “grande”, como se dice coloquialmente hablando: “Así como se equivocan con una selección, se pueden equivocarse con otra, sino que se hace más vistoso por supuestos esos errores con las elecciones como Argentina, como Inglaterra, como España. Lo que se ha visto en las jugadas complicadas, en las jugadas polémicas, es porque han aplicado el reglamento de acuerdo a la ley, no se han salido de ese margen”.

¿Hubo polémicas arbitrales en el duelo entre Egipto y Argentina?



“Respecto a la jugada del gol anulado a Egipto en el juego contra Argentina, eso está escrito en el protocolo VAR. El VAR puede llamar al árbitro cuando considere que hubo una falta antes de conseguir un gol. Eso en la misma fase de juego”.

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“Eso lo pueden hacer, eso fue legal, la acción fue completamente legal. Claro, como era una situación crítica, como era Argentina y como era, digámoslo, para un equipo chico como es Egipto, de pronto se magnifica en las redes, muchas veces sin tener argumentos reglamentarios porque piensan que le están regalando a Argentina”.

¿Qué decir de la falta de Messi en contra de Argelia?

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“Respecto a la expulsión de Messi, estos árbitros han sido muy permisivos en ciertas situaciones en la parte reglamentaria. Si usted se da cuenta, son 13 apenas los expulsados en este Mundial, el promedio de tarjetas ha sido muy bajo, 2.5 por partido. No son árbitros que, digamos, que por cualquier contacto vayan a expulsar”.

“Aquí, si desde cualquier punto de vista se puede ver, considero que no fue pleno el impacto en la pierna del rival de Messi, fue más un raspón que eso se considera temeridad. Es diferente, totalmente diferente a la de Balogun de Estados Unidos, donde casi le parte el tobillo al rival. Ahí sí utilizó una fuerza excesiva para cometer la acción”.

“En el caso de la de Messi, es una fuerza temeraria, fuerza media en el muslo; claro, a veces la gente toma la foto y de pronto, para tener más clic en las redes, pues se exagera. Pero de acuerdo al reglamento, Messi no puso en peligro la integridad física del rival, que es lo que se debe tener en cuenta, o que es lo que debe tener en cuenta un árbitro para valorar y expulsar a un jugador”.