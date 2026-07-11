Partidos EN VIVO HOY 11 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Este sábado, el calendario del Mundial 2026 trae la continuidad de dos compromisos por los cuartos de final; Noruega vs. Inglaterra y Argentina vs. Suiza.

El compromiso entre la 'albiceleste' y los 'helvéticos' lo podrá ver EN VIVO por TV en Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 11 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.



Partidos EN VIVO HOY, sábado 11 de julio del 2026:

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