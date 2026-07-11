Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 11 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 11 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY sábado 11 de julio, con acción de los cuartos de final del Mundial 2026. ¡Agéndese y no se pierda ningún compromiso!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de jul, 2026
Comparta en:
La Selección de Argentina juega este sábado contra Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.
La Selección de Argentina juega este sábado contra Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.
Fotografía: AFP

Este sábado, el calendario del Mundial 2026 trae la continuidad de dos compromisos por los cuartos de final; Noruega vs. Inglaterra y Argentina vs. Suiza.

El compromiso entre la 'albiceleste' y los 'helvéticos' lo podrá ver EN VIVO por TV en Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Erling Haaland y Harry Kane rivalizarán en Noruega vs. Inglaterra por el Mundial 2026.
Gol Caracol

A qué hora juega HOY Noruega vs. Inglaterra por el Mundial 2026 y dónde verlo EN VIVO por TV

Argentina y Suiza se enfrentan en el Mundial 2026.
Gol Caracol

A qué hora juega HOY Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026 y dónde verlo EN VIVO por TV y ONLINE

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 11 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, sábado 11 de julio del 2026:

Publicidad

EquiposHoraCompeticiónTransmisión
Noruega vs. Inglaterra4:00 p.m. (Colombia)Mundial 2026DSports - DGO
Argentina vs. Suiza8:00 p.m. (Colombia)Mundial 2026Gol Caracol, Ditu y en www.golcaracol.com
WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Mundial 2026

Partidos hoy

Selección Argentina

Selección Inglaterra

Selección Suiza

Noruega

Lionel Messi

Harry Kane

Erling Haaland

Publicidad

Publicidad

Publicidad