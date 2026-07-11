A qué hora juega HOY Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026 y dónde verlo EN VIVO por TV y ONLINE

Solo Argentina puede evitar que el trofeo de la Copa del Mundo regrese a Europa. La vigente campeona sigue en pie a base de épica, lágrimas y mucho Lionel Messi, pero este sábado le espera su primera piedra de toque en los cuartos de final contra Suiza. No se pierda este compromiso EN VIVO HOY por Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

De superar este duelo en Kansas City, la 'albiceleste' será la única selección no europea en semifinales, en las que chocaría contra Inglaterra o Noruega.

España y Francia pugnarán por el otro boleto a la final del 19 de julio.

A estas alturas del campeonato, la escuadra de Lionel Scaloni tendrá que elevar su juego colectivo para acabar con la soledad ofensiva de Lionel Messi.



Hasta ahora, el gran capitán ha mantenido el rumbo de la nave en medio del oleaje de las eliminatorias, en dos victorias de infarto ante Cabo Verde y Egipto.

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En todo el torneo suma ocho goles, de los 14 de su equipo, y encabeza la tabla de artilleros junto a Mbappé.

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, celebra un gol en el Mundial 2026 AFP

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Esta producción, sin precedentes para un futbolista de 39 años, no acaba de reflejar la imprescindible aportación de la estrella del Inter Miami.

Los octavos de final del martes en Atlanta fueron el mayor y más dramático ejemplo de ello.

Egipto tenía en la lona a la campeona mundial, que perdía 2-0 a falta de 11 minutos, cuando Messi acudió al rescate con una asistencia y un gol que permitieron la victoria final por 3-2.

- "No hay favoritismo" -

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Con mucho más corazón que fútbol, Argentina ha cumplido hasta ahora su máximo objetivo: que el último Mundial de Messi no termine.

Cada victoria aplaza el final del ídolo y libera unas emociones a flor de piel, como las que desataron el llanto de Messi tras el milagro de Atlanta y la reacción de sus compañeros, que lo abrazaron colectivamente y lo levantaron por el aire.

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Otro de los combustibles del plantel, reveló este viernes Scaloni, es su percepción de que "hay bastante más gente que no quiere" que Argentina gane, en comparación con otros equipos.

"A los jugadores les llega y lo utilizamos como una especie de rebelión, que se rebelen para jugar aún mejor", afirmó el timonel, que rechazó los reclamos de que el arbitraje les favoreció en el duelo ante Egipto.

Los Faraones denunciaron "errores de arbitraje flagrantes" incluida la no señalización de un penal reclamado y la anulación de un gol sólo después de que el VAR advirtiera al árbitro de una falta al inicio de la jugada.

"Con el VAR es muy difícil que te ayuden. No hay una doble interpretación en el VAR, nos lo han dejado clarísimo", replicó Scaloni.

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"Luego en las redes sociales hoy se magnifica todo y ahí empieza el debate. Pero no hay ningún favoritismo", defendió Scaloni, que atendió a la prensa tras el último entrenamiento argentino.

- Suiza llama a la puerta -

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Al seleccionador suizo, Murat Yakin, también se le pidió opinión por las quejas de Egipto y consideró que el arbitraje hacia Argentina había sido justo, aunque remarcó que era importante "mantenerse firme" ante la campeona.

"Argentina es muy lista. Cada duelo es muy intenso. Van realmente duro. Hay mucha pasión. Y si no plantas cara, no vas a ganar. Nosotros estamos muy bien preparados", afirmó.

Sobre el papel, un océano separa a Argentina, acompañada siempre de una marea de apasionados hinchas, y Suiza, una confederación de nueve millones de habitantes que no llegaba tan lejos en un Mundial desde 1954.

Desde el propio vestuario helvético han alimentado el relato de David contra Goliat, a pesar de que en las últimas dos Eurocopas sólo claudicaron en cuartos de final, en sendas tandas de penales ante España e Inglaterra.

Selección de Suiza Fotografía de: AFP

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"Voy a jugar contra Messi, ya puedo retirarme", bromeó el delantero Zeki Amdouni.

- Baja de Manzambi -

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Más allá del discurso, Colombia puede dar cuenta de la competitividad de Suiza.

Al frente del grupo sigue el mediocampista Granit Xhaka, uno de los tres supervivientes del último precedente entre ambos equipos, junto a su compañero Ricardo Rodríguez y el propio Messi.

Ese choque ocurrió en los octavos del Mundial 2014, cuando Argentina sudó para superar a la escuadra europea por 1-0 con un gol de Ángel Di María en el minuto 118.

"Nosotros no hablamos de venganza. Este va a ser un partido muy diferente al de 2014", aseguró Xhaka en la conferencia de prensa del viernes.

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A su lado, el seleccionador Yakin aseguró tener "varias soluciones" para frenar de una forma colectiva a Messi.

Para su complicada misión, Yakin no podrá contar con el prometedor mediocampista Johan Manzambi, su mejor jugador en el torneo, por una lesión de rodilla que ya lo apartó de los octavos ante Colombia.

Argentina y Suiza se enfrentan por un cupo a las semifinales del Mundial 2026. Fotos: AFP

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A qué hora juega HOY Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026 y dónde verlo EN VIVO por TV

Día: sábado 11 de julio del 2026.

Jornada: cuartos de final.

Hora: 8:00 p.m. (Colombia)

Árbitro: Joao Pinheiro (Portugal).

Estadio: Arrowhead de Kansas City.

TV: Gol Caracol y Ditu.

ONLINE: www.golcaracol.com

