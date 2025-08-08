Misteriosa respuesta sobre James Rodríguez y su futuro en León; "ya se verá"

A varios meses de que se termine el contrato de James Rodríguez con el Club León, en el entorno del cuadro ‘fiera’ hay expectativa e incertidumbre de lo que pueda pasar de aquí a diciembre especialmente.

Yes que, tras un año en el que todo pasó de la alegría a la tristeza, después de haber sido sancionados y expulsados del Mundial de Clubes; en la interna del cuadro ‘esmeralda’ hubo un gran impacto mediático al que no se pudo sobreponer.

Es más, hasta el mismo James Rodríguez había tomado la palabra en su momento, enfatizando en que esto había “sido injusto”, pues, a pesar de que en los tribunales se peleó el tema de la multipropiedad, el cuadro mexicano había ganado su cupo al certamen orbital, en los terrenos de juego.

Sin embargo, ni la eliminación en las finales de Liga MX y tampoco la expulsión del Mundial de Clubes impulsó una airada decisión por parte del colombiano a salir en el mes de junio del equipo; eso hasta ahora, que ya se acerca la fecha límite donde se finaliza su contrato.



¿James Rodríguez renovará con León?

Teniendo en cuenta que el colombiano firmó contrato por un año con los de Guanajuato, y justamente ese término se cumple a finales de diciembre, parece ser que desde la directiva ‘esmeralda’ ya están tratando de convencer al ‘10’ para que se quede en territorio mexicano.

Sobre eso habló el director deportivo de León, Rodrigo Fernández, quien atendió a los medios de comunicación y respondió sobre la duda de muchos hinchas.

“El jugador ha hablado directamente con el presidente, esto está empezando, pero yo creo que conforme pasen las cosas, se verá que va a pasar con James Rodríguez”, indicó de entrada el director deportivo del Club León.

Sumado a eso, Rodrigo analizó el presente mercado de fichajes para los de Guanajuato, además de responder si la polémica de multipropiedad afectó el interés de los futbolistas para arribar al conjunto ‘esmeralda’.

“Creo que desde que estoy aquí, es el mercado más complicado, empezando por la salida de jugadores que no se tenía el plan de que salieran, como fue Steven Mendoza, un jugador importante, y por supuesto que se tenían otros, y por una u otra razón no se dieron. Sin embargo, no pasa por que no quieran venir a vestir esta playera, ha sido un tema más administrativo, en el sentido de que entran los representantes y entran muchas cosas en las negociaciones”, concluyó el director deportivo del equipo, quien también lamentó la salida del extremo colombiano.

