¿A quién enfrentará el Inter Miami, de Lionel Messi, en los cuartos de final por Leagues Cup?

El Inter Miami de Lionel Messi y compañía se enfrentará en los cuartos de final de la Leagues Cup con el Tigres mexicano.

El equipo que dirige Javier Mascherano terminó la primera ronda del torneo como segundo de la clasificación de la MLS con 8 puntos.

Tigres acabó en el tercer puesto de la Liga MX con 6 puntos.

Este partido de cuartos de final se jugará en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (Florida).

El Inter Miami acaba de fichar a Rodrigo de Paul y ya sabe lo que es ganar la Leagues Cup puesto que se proclamó campeón en la edición inaugural de 2023.

Lionel Messi con Inter Miami - Foto: AFP

Llaves de cuartos de final de la Leagues Cup

Seattle Sounders-Puebla, Inter Miami-Tigres UANL, Toluca-Orlando City y Pachuca-LA Galaxy serán los cruces de cuartos de final de la Leagues Cup.

La tercera edición de este torneo completó este jueves su primera ronda después de estrenar este año un nuevo formato con los 18 equipos de la Liga MX y con los 18 mejores conjuntos de la MLS en 2024 (con la excepción del San Diego en lugar de los Vancouver Whitecaps).

Todos los partidos de esta primera ronda contaron con un equipo de la MLS y otro de la Liga MX. A cuartos se clasificaron los cuatro mejores de cada una de las dos competiciones.

De esta forma, el Inter Miami, que por el momento no puede contar con Lionel Messi por una lesión muscular, terminó segundo en la tabla de la MLS con 8 puntos.

Su rival en cuartos será el Tigres UANL, que fue tercero en la clasificación de la Liga MX con 6 puntos.

El Inter Miami acaba de fichar a un Rodrigo de Paul que se reencontrará con un excompañero en el Atlético de Madrid como su compatriota Ángel Correa, que acaba de aterrizar en la Liga MX.

Por su parte, LA Galaxy ha encontrado en la Leagues Cup un oasis en medio de una temporada desastrosa.

El equipo más laureado de la historia de la MLS y vigente campeón de la MLS Cup es colista del Oeste con 16 puntos y sólo tres triunfos en 24 encuentros. Pero en la Leagues Cup, el conjunto angelino ha destacado hasta clasificarse como tercero de la MLS con 7 puntos tras aplastar este jueves por 4-0 a un Santos Laguna que se quedó con nueve jugadores antes del descanso.

En cuartos se verá las caras con el Pachuca, que se sacó el billete a las eliminatorias como segundo de la Liga MX con 7 puntos.