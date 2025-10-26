Síguenos en::
Manchester City frenó su invicto de nueve partidos: derrota 1-0 con Aston Villa

Manchester City frenó su invicto de nueve partidos: derrota 1-0 con Aston Villa

Aston Villa logró una importante victoria 1-0 frente a un Manchester City que venía mejorando en su nivel y no perdía ni recibía goles hace varios partidos. Matty Cash fue el autor del tanto.

Por: AFP
Actualizado: 26 de oct, 2025
Erling Haaland, lamentándose por la derrota del Manchester City
Foto: AFP

