Manchester City frenó su invicto de nueve partidos: derrota 1-0 con Aston Villa

El Manchester City cayó 1-0 en el campo del Aston Villa, en la que fue su primera derrota desde finales de agosto, este domingo en la 9ª jornada de la Premier League, donde queda ahora a 6 puntos del líder, el Arsenal, que ganó 1-0 el derbi al Crystal Palace.

Nueve partidos llevaba invicto el City, teniendo en cuenta todas las competiciones, desde su derrota el 31 de agosto ante el Brighton. En sus tres últimos triunfos ni siquiera había recibido un gol, ante Brentford, Everton y Villarreal.

Pero la racha terminó este domingo, con un remate del internacional polaco Matty Cash en un saque de esquina lanzado por el argentino Emiliano Buendía, en el minuto 19.



Erling Haaland creyó igualar justo antes del tiempo adicional (minuto 90) pero su remate en el segundo palo estaba en fuera de juego.

Fue uno de los pocos destellos de la estrella noruega, de la que sigue siendo muy dependiente el City.

"En la primera parte nuestra presión no fue buena. En la segunda fue mejor, pero no fuimos lo suficientemente agresivos. Aprenderemos de esto. El viaje todavía es largo", afirmó el técnico de los Citizens, Pep Guardiola.

El City casi abrió el marcador en el minuto seis cuando Tijjani Reijnders disparó rozando el larguero desde la frontal del área.

Pero el Villa empezó a imponerse y el momento decisivo llegó en el minuto 19.

El equipo local sacó un córner corto a Emiliano Buendía, quien centró al borde del área, donde Cash controló el balón antes de soltar un disparo raso y cruzado que se coló por la escuadra.

"Fue un buen gol", declaró el internacional polaco Cash a la BBC. "He tenido varios así, he marcado cuatro esta temporada con mi club y mi selección. Me gusta disparar desde la frontal, es lo que me gusta hacer en los entrenamientos, darles con precisión".

El City casi empató tres minutos después, pero el en forma Erling Haaland, después de que Bernardo Silva se saltara el fuera de juego, disparó demasiado cerca de Emiliano Martínez.

Matty Cash, autor del gol del Aston Villa frente al Manchester City Foto: AFP

Ese fue el momento culminante del viaje del City a Birmingham, con el Villa dominando el resto del partido, pero sin conseguir aumentar su ventaja.

El disparo de John McGinn desde la frontal del área se desvió en John Stones y, tras el córner posterior, Ollie Watkins vio cómo un cabezazo franco era bloqueado.

McGinn también estuvo cerca al principio de la segunda parte, al rematar un córner con un buen disparo que fue bloqueado.

El City presionó para empatar, pero Ezri Konsa atajó el potente disparo de Savinho a la hora de juego y Pau Torres estaba en la línea de gol para desviar el segundo tanto del brasileño.

Jadon Sancho, que entró al campo en sustitución del lesionado Buendía, pudo haber doblado la ventaja en el minuto 69, cuando dos disparos desde un ángulo cerrado fueron detenidos por Gianluigi Donnarumma.

El City se lanzó con todo para intentar empatar y creyó haber empatado en el minuto 89 cuando Haaland se deslizó por el segundo palo, pero el gol fue anulado tras ser declarado fuera de juego de Phil Foden en la jugada previa.