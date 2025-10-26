"Lamine Yamal es un gran profesional, mayor de edad y ya sabe lo que tiene que hacer"

Ronald Araujo, central uruguayo del Barcelona, lamentó la derrota frente al Real Madrid (2-1), dijo que se marchan "tristes" del Santiago Bernabéu, y arropó a su compañero Lamine Yamal, que fue el foco de los silbidos de la afición blanca tras unas declaraciones que hizo esta semana criticando a su rival, calificándolo como "un gran profesional".

El Real Madrid, con goles del francés Kylian Mbappé y el británico Jude Bellingham en la primera parte, venció al Barcelona, que solo marcó un tanto por medio de Fermín.

"Estoy triste porque perdimos el clásico contra el mayor rival, pero tenemos que tener tranquilidad porque queda mucha Liga", dijo Araujo, que evitó hablar de la tangana que se produjo al término del partido en la zona de los banquillos entre jugadores de uno y otro equipo y que al final se trasladó al césped.

Lamine Yamal, figura del Barcelona, se lamenta por un error contra Real Madrid, por La Liga AFP

"No vi lo que pasó, yo solo fui a separar", comentó el futbolista uruguayo, que también evitó hablar de las declaraciones de su compañero Lamine Yamal esta última semana en las que insinuaba que el Real Madrid podía robar.



"No voy a hablar de Lamine. Es un gran profesional, de los mejores del mundo y estoy contento que esté con nosotros. Es mayor de edad y sabe lo que tiene que hacer. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y creyendo en lo que hacemos", concluyó.