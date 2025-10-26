Stefany Cuadrado brilló en el Mundial de Ciclismo de Pista: ganó medalla de bronce en el keirin

La japonesa Mina Sato se impuso este domingo en la final del keirin ratificando su maillot arcoíris en una carrera con renovadas rivales en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista UCI 2025 en Chile, que ve emerger a la talentosa colombiana Stefany Cuadrado que subió al podio.

La definición del keirin deparó la sorpresa de que la neerlandesa récord, Hetty van de Wouw, quedó fuera de la lucha por el podio.

Sato, medallista de oro en el Mundial de hace un año, planeaba que su duelo sería con la neerlandesa van de Wouw que fue plata en Ballerup, pero sus mayores contrincantes fueron la británica Emma Finucane, segunda, y la colombiana Cuadrado, tercera.

¡STEFANY CUADRADO SE QUEDÓ CON EL BRONCE! 🥉🇨🇴



La colombiana se ubicó en el tercer lugar en el keirin del Mundial de ciclismo de pista en Santiago de Chile.



🎙 @CastellanosCami#MundialDePistaEnDSPORTS pic.twitter.com/eveVE7b1DB — DSPORTS (@DSports) October 26, 2025

Sato cruzó la meta en primer lugar con un tiempo de 10.274 segundos a 70 kilómetro por hora, sacando una ventaja de apenas 0.049 centésimas sobre la británica.



“Seguí la estrategia que me planteó mi entrenador”, dijo Sato sobre su victoria visiblemente emocionada tras la premiación.

Finucane tomó el relevo en la lucha por el podio que dejó vacío su compatriota Katy Marchant que fue bronce en 2024, pero no corrió en Chile.

Cuadrado, la campeona panamericana de 19 años coronó con el bronce su gran desempeño en el Mundial de Chile, donde ya había lucido metiéndose en el quinto lugar de la contrarreloj, el sábado, y llegó a octavos en velocidad individual.

La corredora cafetera finalizó a 0.341 centésimas de la líder y fue fuerte en la pista en todos sus desafíos, incluso en la primera ronda del keirin avanzó en su serie por delante de Sato.

“Agradecida con Dios, mi familia, porque se diera de esta forma tan bonita, obviamente queríamos el arcoíris, pero igual se agradece”, declaró Cuadrado en entrevista con DirecTV antes de la premiación.

"GRACIAS A DIOS SE DIO DE ESTA FORMA TAN BONITA" 🤩🇨🇴



Stefany Cuadrado, tras quedarse con la medalla de bronce en el keirin del Mundial de ciclismo de pista en Santiago de Chile.



🎙 @MauricioTrivio#MundialDePistaEnDSPORTS pic.twitter.com/PgVLlVxRHP — DSPORTS (@DSports) October 26, 2025

SORPRESA DE RÉCORD

Van de Wouw finalizó en el séptimo lugar en el keirin, no obstante, ya había ganado un primer duelo a Sato en Santiago en la final de la velocidad individual, en la que consiguió el título que selló con un abrazo de la japonesa, que fue plata.

La neerlandesa no pudo sumar su cuarta presea en Chile, tras ganar también el título de velocidad por equipos con Países Bajos, además del individual, y la contrarreloj donde hizo gala de su explosión en la bicicleta con un nuevo récord mundial.

La ciclista, de 27 años, batió dos veces en un mismo día la marca mundial en el kilómetro que le pertenecía. En la final, impuso en 1 minuto, 3 segundos y 121 centésimas el nuevo registro, bajando en 531 centésimas su tiempo de las clasificatorias.