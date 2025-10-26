Figura del Real Madrid, 'picante' por victoria sobre Barcelona; "se queda hasta corto el resultado"

Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, aseguró que fue "merecida la victoria" del clásico (2-1), con un resultado que dijo se quedó "hasta corto", y resaltó que apenas sufrieron ante el Barcelona sin conceder ocasiones.

"Creo que es merecida la victoria y se queda hasta corto el resultado. U partido clave ante un rival directo del que nos vamos con muy buenas sensaciones y arriba en la clasificación", dijo en Real Madrid Tv.

"Hoy sin balón hemos estado muy bien, hemos interpretado muy bien el partido sabiendo cuando teníamos que presionar alto y cuando juntarnos. Ahí ha estado la clave. El equipo sinceramente ha sufrido muy poquito, apenas hemos concedido ocasiones", añadió.



Carvajal reapareció tras su lesión muscular, aumentando la intensidad defensiva en la segunda parte cuando entró por el uruguayo Fede Valverde.

"Ganarle al Barcelona en tu casa es una maravilla y es especial siendo capitán. Son tres puntos que ojalá sean claves para el pulso por LaLiga pero hay que seguir", sentenció.

Por otra parte, Aurélien Tchouaméni, centrocampista francés del Real Madrid, destacó el papel de Xabi Alonso en el triunfo del clásico, resaltando que hizo "un trabajo increíble con el planteamiento del partido"

"Hemos luchado todos juntos, sabemos que contra este equipo lo tenemos que dar todo y hemos hecho un buen partido todo el equipo. Al final merecemos esta victoria", analizó.

"Creo que el míster ha hecho un trabajo increíble con el planteamiento del partido. Hemos hecho todo lo que queríamos, hemos presionado fuerte todos juntos, cuando recuperábamos el balón generábamos ocasiones y estamos contentos con lo que hemos hecho", añadió.

Dani Carvajal, lateral del Real Madrid, que habló tras el clásico Foto: AFP

Tchouaméni valoró el ambiente que se vivió de día grande en el estadio Santiago Bernabéu, y la ayuda que sintieron desde la grada.

"Con el Bernabéu así es más fácil. Físicamente era difícil aguantar pero con el apoyo de la afición hemos hecho un trabajo tremendo y te lo ponen más fácil con este ambiente en casa", elogió.

Feliz por el triunfo, Tchouaméni puso los pies en el suelo. "Sabíamos que era un partido clave para nosotros para ganar confianza y seguir en LaLiga. Hemos hecho un trabajo increíble, hemos ganado pero son sólo tres puntos y tenemos muchos partidos que ganar. Vamos a seguir así".

Por último, apuntó que el triunfo ante el Barcelona entierra la mala imagen dejada en el derbi del Metropolitano en la única derrota de la temporada del Real Madrid.

"Toda la gente sabe que no estuvimos a nuestro nivel ante el Atlético pero es la historia de un partido y al final es el único que hemos perdido, hemos ganado el resto. Ahora tenemos que seguir porque podemos hacer grandes cosas esta temporada", sentenció.