Manchester City no levanta cabeza; derrota 2-1 frente al Brighton por Premier League

El equipo dirigido por Pep Guardiola volvió a caer en la Premier League este domingo, sumando así dos derrotas en línea. El Manchester City no la pasa nada bien.

Erling Haaland, quejándose tras una nueva derrota
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 31, 2025 11:57 a. m.