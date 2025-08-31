Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 9: Egan Bernal, fuera del top-10

Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 9: Egan Bernal, fuera del top-10

La última jornada de la primera semana de la Vuelta a España 2025 tuvo emociones en la montaña con el triunfo de Jonas Vingegaard. El colombiano Egan Bernal arribó junto a otros favoritos.