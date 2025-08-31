Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 9: Egan Bernal, fuera del top-10

Este domingo 31 de agosto, la etapa 9 de la Vuelta a España 2025 dejó como ganador al danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), quien atacó en el puerto de montaña. Pese a eso, el noruego Torstein Traeen (Bahrain Victorious) logró sostener el liderato aunque con menor ventaja. Por su parte, el colombiano Egan Bernal resistió junto a otros candidatos y cedió una casilla en la general.

Los corredores tomaron la salida en la localidad de Alfaro y con el llano por delante se tomaron todo con calma. Los primeros 50 kilómetros marcharon juntos hasta que se dieron los ataques. Ryan Archie y Michael Kwiatkowski tomaron la iniciativa y lograron una ventaja inicial de 15 segundos. Un poco más adelante, Michel Hessmann, Kevin Vermaerke y Liam Slock se unieron a la aventura y entre los cinco consolidaron la fuga.

Ninguno de los escapados representaba algún peligro y por eso el lote no se apuró. La fuga se mantuvo firme y tuvo una ventaja máxima de 2:45. Los cinco pedalistas trabajaron en equipo y lograron mantenerse por delante en gran parte del recorrido.

Slock se quedó con los puntos en el esprint intermedio en Santo Domingo de la Calzada, pero a esa altura el pelotón estaba a poco más de un minuto luego de la persecución que comandó el Lidl Trek. En medio de esa tarea hubo algunos pequeños percances. Sepp Kuss y David Gaudu sufrieron pinchazo, mientras Victor Guernalec se cayó.

A 12 kilómetros de la meta, el lote alcanzó a los escapados y los ataques de los favoritos se dieron de inmediato. Matteo Jorgenson se llevó a su compañero Jonas Vingegaard a su rueda y el único que respondió fue Giulio Ciccone.

Un poco más adelante, Vingegaard no quiso compañía y se marchó en solitario. Los rivales no respondieron y el danés se llevó el triunfo. Thomas Pidcock y Joao Almeida completaron el podio de la fracción.

Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 9

Torstein Træen - Bahrain Victorious - 33:35:46 Jonas Vingegaard - Team Visma | Lease a Bike - a 37’’ João Almeida - UAE Team Emirates - a 1:15 Thomas Pidcock - Q36.5 Pro Cycling Team - a 1:33 Felix Gall - Decathlon AG2R La Mondiale Team - a 2:14 Giulio Ciccone - Lidl Trek - a 2:42 Lorenzo Fortunato - XDS Astana Team - a 2:47 Matteo Jorgenson - Team Visma | Lease a Bike - a 2:49 Jai Hindley - Red Bull - BORA hansgrohe - a 2:53 Giulio Pellizzari - Red Bull - BORA hansgrohe - a 2:55 Egan Bernal - INEOS Grenadiers - a 2:55