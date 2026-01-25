Síguenos en:
Tabla de posiciones de la Premier League, tras Arsenal 2-3 Manchester United

Tabla de posiciones de la Premier League, tras Arsenal 2-3 Manchester United

Manchester United dio la sorpresa de la jornada y salió vencedor en su visita al Arsenal. Chelsea y Aston Villa también ganaron sus partidos.

Por: AFP
Actualizado: 25 de ene, 2026
Arsenal vs. Manchester United.
Arsenal vs. Manchester United.
AFP.

