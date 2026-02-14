Síguenos en:
Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay I-2026, tras Pasto 1-1 Internacional de Bogotá

El Departamental Libertad fue el escenario de este buen partido de la fecha siete de la Liga BetPlay I-2026. ¡Así quedó la tabla de posiciones del campeonato!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de feb, 2026
Deportivo Pasto recibió a Internacional de Bogotá por la fecha siete de la Liga BetPlay I-2026.
X de @DeporPasto

