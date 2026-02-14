Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay I-2026, tras Pasto 1-1 Internacional de Bogotá

Publicidad
Deportivo Pasto e Internacional de Bogotá cerraron la jornada sabatina de la séptima fecha de la Liga BetPlay I-2026. El partido disputado en el Departamental Libertad se llevó todos los 'focos', debido a que se enfrentaban por el primer lugar del campeonato. El cotejo tuvo emoción de principio a fin, incluso a los 'volcánicos' le anularon un gol en la última jugada por fuera de lugar. ¡Hubo repartición de puntos!
Tanto nariñenses como capitalinos llegaron a este compromiso empatados a 13 enteros y con +1 en la diferencia de gol: iguales por todos lados. Así que la misión para la contienda era dar lo mejor de su repertorio futbolístico para continuar en la cima del certamen 'cafetero'.
La primera parte mostró un partido parejo en acciones e intentos, pero con el conjunto 'volcánico' apoyado desde las gradas por sus fanáticos. La media distancia fue de las armas de los locales. La visita también se animó desde afuera.
Los goles llegaron en la parte complementaria, y el primer equipo en celebrar en el juego fue el Pasto. Carlos Vivas marcó en propia puerta al minuto 52, pero tiempo después, al 60', Larry Vásquez decretó el 1-1 en el tablero para Internacional de Bogotá.
El partido no bajó en intensidad, con ambos clubes 'volcados' al ataque; tanto Geovanni Banguera como Wuilker Faríñez tuvieron grandes intervenciones bajo los tres palos.
Hasta la última acción el juego no bajó en emociones. Wilson Morelo logró embocar la pelota con dirección a la red, pero el tanto del oriundo de Montería no valió por fuera de lugar. Desde el banco local protestaron la jugada, y el árbitro de la contienda, Carlos Betancur validó la decisión tras ser comunicado por el VAR.
