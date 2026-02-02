Síguenos en:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

A Millonarios lo salvaron las tapadas de Diego Novoa; 0-0 con Medellín, en mala cancha de El Campín

A Millonarios lo salvaron las tapadas de Diego Novoa; 0-0 con Medellín, en mala cancha de El Campín

El partido que se reanudó este lunes luego de las fuertes lluvias del domingo en la noche en El Campín, siguió con el mismo resultado y con la novedad de un jugador expulsado, Rodrigo Ureña.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 2 de feb, 2026
Millonarios vs Medellín
Millonarios vs Medellín - Foto:
Millonarios Oficial

