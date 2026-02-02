A Millonarios lo salvaron las tapadas de Diego Novoa; 0-0 con Medellín, en mala cancha de El Campín

Millonarios empató 0-0 con Medellín en el partido de la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-I, tras disputarse los 30 minutos pasados restantes tras las fuertes lluvias del domingo en la noche, que hicieron que se suspendiera al minuto 56, con un mal terreno de juego en el estadio El Campín, ambos días.

La única novedad este lunes en el tiempo que faltaba por jugarse fue la expulsión del chileno Rodrigo Ureña, quien vio doble tarjeta amarilla al 86 y se fue a las duchas. La primera amonestación fue por protestarle al árbitro central, y la segunda fue por un error en salida y una falta a un atacante del DIM, que iba de frente al arco.

Las emociones en El Campín tampoco aparecieron este lunes pero el equipo que más intento llevarse la victoria fue el visitante, con varias acciones de peligro que fueron detenidas, como en la noche de domingo, por el arquero Diego Novoa y los palos, que aparecieron en el momento justo para salvar a Millonarios de sumar una derrota más en el actual campeonato.

Eso sí, los hinchas que lograron volver a estar presentes en el escenario deportivo vieron el ingreso de Radamel Falcao García, quien entró para ocupar el lugar de Leonardo Castro.



Millonarios vs. Medellín - Fecha 4. COLPRENSA.

Por el momento este es el primer punto que suma el conjunto 'embajador', con un mal arranque de la Liga BetPlay 2026-I perdiendo con Bucaramanga, Junior y Pasto, y hasta ahora empatando 0-0 con Medellín, en El Campín, por lo que de ahora en adelante el técnico Fabián Bustos tendrá trabajo por hacer para remontar este preocupante presente de los azules.

Con este resultado Millonarios está en el puesto 18 de la tabla de posiciones del fútbol colombiano, con 1 punto y -3 en la diferencia de gol. Solamente superan a Boyacá Chicó y Alianza FC.



¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Liga BetPlay 2026-I?

El cuadro 'embajador', ya al mando del técnico argentino Fabián Bustos, tendrá un nuevo reto este jueves cuando enfrente en condición de local al Deportivo Pereira a las 8:00 de la noche, en un encuentro adelantado de la fecha nueve del campeonato. Para el juego, el azul volverá a contar con Mateo García, quien ya pago fecha de sanción, pero no podrá utilizar a Rodrigo Ureña, el cual salió expulsado este lunes frente al DIM.



Ficha técnica de Millonarios vs Medellín, fecha 4 de Liga BetPlay 2026-I:

Alineaciones:

Millonarios: Diego Novoa; Samuel Martín, Jorge Arias, Sebastián Valencia, Andrés Llinás (Sergio Mosquera, Min' 58); Rodrigo Ureña, Dewar Victoria (Sebastián del Castillo, Min' 46), Alex Castro (Stiven Vega, Min' 90); Julián Angulo (Beckham Castro, Min' 78), Rodrigo Contreras y Leonardo Castro (Falcao, Min' 58).

DT: Ómar Rodríguez (interino)

Independiente Medellín: Salvador Ichazo; Léyser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortiz, Esneyder Mena; Didier Moreno, Halam Loboa, Léider Berrío (Enzo Larrosa, Min' 90); Francisco Chaverra, Yony González (Jhon Montaño, Min' 46), Francisco Fydriszewski.

DT: Alejandro Restrepo

Árbitro: Carlos Márquez

Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá)

Incidencias: partido que se finalizó este lunes, tras la fuerte lluvia en Bogotá en la noche de domingo.

Rodrigo Ureña (expulsado al minuto 86).