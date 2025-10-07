Atleta colombiano Mauricio González y su triunfazo internacional con récord para 10k

Mauricio González se coronó campeón de la carrera de 10 kilómetros Caracas Rock, uno de los eventos más prestigiosos y numerosos de Venezuela con más de 12.000 participantes, donde no solo logró imponer condiciones, ya que también registró el mejor tiempo histórico de la prueba al bajar la barrera de los 30 minutos.

El bogotano se fue en solitario con un inalcanzable ritmo de 2 minutos y 58 segundos por kilómetros, con lo cual destrozó el cronómetro de la competencia al cruzar la meta con 29 minutos y 44 segundos.

El podio lo completaron los atletas locales Whinton Palma y José Daniel González, ambos por encima de la media hora. Palma, que fue segundo, detuvo el reloj en 30:08, mientras que González, tercero, lo hizo en 30:11.

Sin embargo, esta no es el primer triunfo de González en el vecino país, donde está acostumbrado a ser primero, ya que acumula 3 victorias consecutivas en los 21 kilómetros de la Maratón de Caracas (2023, 2024 y 2025).



“Estoy muy feliz por ganar nuevamente acá, este año logré batir el récord de la prueba. Ya había ganado esta competencia en 2023. Ahora se viene una prueba muy importante para mí, los 15k de Bogotá, el 19 de octubre”, declaró el fondista capitalino luego de su gesta.

Publicidad

Por su parte, en otros eventos, los también colombianos Carlos Mario ‘Potra’ Patiño y María Fernanda Montoya se llevaron los primeros lugares en la Carrera Black Run 14k de Buga con marcas de 45:34 y 55:19, respectivamente.



Mauricio González, campeón con récord en Venezuela

Así quedó el podio en el que el colombiano impuso récord para la prueba de 10 kilómetros:

1. Mauricio González (Colombia): 29:44

2. Whinton Palma (Venezuela): 30:08

3. José Daniel (Venezuela): 30:11

En video, así fue el triunfo del colombiano: