Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / Atleta colombiano Mauricio González y su triunfazo internacional con récord para 10k

Atleta colombiano Mauricio González y su triunfazo internacional con récord para 10k

El corredor bogotano se impuso en una de las competencias de calle más importantes de la región, en la que superó con sobrada ventaja a rivales de varios países.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 7 de oct, 2025
Comparta en:
Mauricio González, campeón de la Caracas Rock 10k de Venezuela.jpg
Mauricio González, campeón con récord en Venezuela
Foto: Caracas Rock.

Publicidad

Publicidad

Publicidad