‘Canelo’ Álvarez vuelve al ‘ring’ por la puerta grande; va por todos los títulos que perdió

El futuro deportivo de Saúl ‘Canelo’ Álvarez quedó en duda luego de la derrota que sufrió el pasado 13 de septiembre de 2025 frente a Terence Crawford, estadounidense que lo desbancó de lo más alto de la categoría del peso supermediano, de la que el ‘tapatío’ era campeón indiscutido.

El mexicano perdió los títulos de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo), CMB (Consejo Mundial de Boxeo), FIB (Federación Internacional de Boxeo), OMB (Organización Mundial de Boxeo) y el cinturón The Ring.

En consecuencia, quedó abierta la posibilidad de una revancha, pero el popular ‘Canelo’ se había mostrado esquivo con el tema, al punto que emitió un mensaje de redes sociales con tono de despedida, pues escribió:

“Estoy muy agradecido con mi equipo por todos los sacrificios que hemos hecho juntos en todos estos años. Yo ya gané porque tengo a mi familia conmigo y a millones de fans que nunca han dejado de apoyarme”.

Sin embargo, la espera se acabó y finalmente se confirmó que Álvarez seguirá con los guantes puestos y que tendrá al menos otra temporada de combates estelares en los que seguramente intentará volver al trono que hasta hace poco le perteneció.



¿Cuándo vuelve a pelear ‘Canelo’ Álvarez?

El pegador mexicano de 35 años de edad selló un millonario contrato publicitario con una firma estadounidense para la distribución en exclusiva de sus peleas por señal de televisión por suscripción en el continente americano, lo que asegura que tendrá nutrida actividad.

Por ahora, su siguiente rival es el también azteca David Benavídez, duelo firmado con anterioridad con Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, para fecha por confirmar.

Luego, a partir de enero de 2026, vendrán las peleas de quilates, entre las que seguramente estará la revancha contra Crawford por los títulos de la división de las 168 libras, ya que ambos púgiles pertenecen a la misma cuerda empresarial.

Y aunque el contrato es por 12 carteleras, resta ver en cuántas estará el ‘tapatío’, en cuyo contrato se especifica que siempre tendrá que presentarse en territorio estadounidense.