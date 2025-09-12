Síguenos en::
Tendencias:
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS JAVIER SUÁREZ
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / 'Pelea del año': 'Canelo' Álvarez expone sus 4 títulos contra el invicto Terence Crawford

'Pelea del año': 'Canelo' Álvarez expone sus 4 títulos contra el invicto Terence Crawford

El boxeador mexicano, campeón indiscutible del peso supermediano, pondrán en juego todas sus coronas frente a un experimentado púgil que surge como su mayor amenaza.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: septiembre 12, 2025 04:13 p. m.
Comparta en:
Saúl 'Canelo' Álvarez vs. Terence Crawford, así será la pelea del año en Las Vegas.
Saúl 'Canelo' Álvarez tendrá en Terence Crawford a su rival más difícil.
Foto: The Ring.

Publicidad

Publicidad

Publicidad