'Pelea del año': 'Canelo' Álvarez expone sus 4 títulos contra el invicto Terence Crawford

Con marca de 63 victorias, 39 por nocaut, 2 derrotas y 2 empates, el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez tratará de quitarle el invicto al estadounidense Terence Crawford, que acumula 41 triunfos, 31 de ellos por la vía rápida, además de tener un palmarés que incluye haber obtenido los 4 cinturones en los pesos superligero y welter.

"Sabemos que 'Canelo' es un rival difícil, lo conocemos a fondo. Sabemos quién es y esa es la razón por la que aceptamos esta pelea, porque así se forman las leyendas, de arriesgarse como lo estamos haciendo ahora", señaló Crawford en la rueda de prensa antes del combate que se celebrará en el Allegiant Stadium de Las Vegas, EE. UU.



Pelea del año: Crawford, el rival más difícil para ‘Canelo’

Será una dura prueba para Álvarez, quien a sus 35 años de edad no se ha visto tan dominante en sus últimos duelos y no ha ganado una pelea por nocaut desde que en noviembre de 2021, cuando venció a Caleb Plant.

Su última batalla, en mayo pasado ante el cubano William Scull, fue de poco espectáculo y aún así salió con la mano en alto y le arrebato el título supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), para sumarlos a los de la AMB, CMB, OMB y volver a consagrarse como el indiscutible de la división.

Antes, derrotó al puertorriqueño Édgar Berlanga, a su compatriota Jamie Munguía, al estadounidense Jermell Charlo y al británico John Ryder, pero sin mostrarse muy superior como en el pasado.

También, la elección de esos rivales ha sido criticada porque no eran los gladiadores más fuertes en los supermedianos, antes dejó ir oportunidades de medirse a David Benavidez, un peleador ofensivo que era el retador mandatorio del CMB.

Crawford también despertó dudas de sus críticos, ya que el norteamericano de 37 años subirá 2 divisiones, algo que suele ser difícil en el pugilismo.

Si bien, el norteamericano tiene una de las mejores carreras para un boxeador en los últimos años, el reto de enfrentarse a un contrincante más pesado lo pone en desventaja.

Cartelera, pelea ‘Canelo’ Álvarez vs. Terence Crawford

Los organizadores de la velada dieron a conocer la programación que complementará al ‘combate del año’, como ha venido siendo denominado en el medio boxístico, con 3 enfrentamientos previos pactados a 10 asaltos, mientras que el del ‘Canelo’ y Crawford será a12 episodios.

Cartelera completa:

⦁ Saúl ‘Canelo’ Álvarez (MEX) vs Terence Crawford (EE. UU.)

- Peso: supermediano indiscutible

- Rounds:12

⦁ Callum Walsh (IRL) vs. Fernando Vargas Jr. (EE. UU.)

- Peso: superwelter

- Rounds: 10

⦁ Christian Mbilli (FRA) vs. Léster Martínez (GUA)

- Peso: supermediano

- Rounds: 10

⦁ Mohammed Alakel (ARA) vs. John Ornelas (EE. UU.)

- Peso: pactado

- Round: 10