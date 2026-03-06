Dónde ver los partidos de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol; hora y TV, EN VIVO

El Clásico Mundial de Béisbol es uno de los torneos más importantes y reúne a las principales selecciones en un campeonato que despierta gran expectativa entre los aficionados de este deporte. Organizado por la Major League Baseball (MLB), este certamen se disputa cada ciertos años y tiene como objetivo coronar a la mejor selección nacional del planeta.

Este campeonato se juega con un formato de fase de grupos, en el que las selecciones se enfrentan entre sí para definir a los mejores equipos que avanzan a las rondas eliminatorias. Allí, clasifican dos por grupo, de los ocho que lo componen. Posteriormente, se disputan los cuartos de final, semifinales y la gran final, donde se define al campeón.

Una de las grandes particularidades del Clásico Mundial es que reúne a muchas de las estrellas de las Grandes Ligas, quienes representan a sus países y elevan el nivel competitivo del torneo. Esto convierte cada partido en un espectáculo deportivo seguido por millones de aficionados alrededor del mundo, ya que nadie se quiere perder ni un solo detalle.

Por eso, Caracol Televisión, a través de su señal HD2 y la aplicación de DITU, presenta el Clásico Mundial de Béisbol, donde la Selección Colombia hace parte del grupo A, junto a Puerto Rico, Cuba, Canadá y Panamá. Justamente, los partidos contra esos cuatro países, se pueden observar en territorio colombiano y a continuación encuentra la programación.



Colombia debutará el 6 de marzo frente a Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol. Foto: Federación Colombiana de Béisbol

Programación de los partidos del Clásico Mundial de Béisbol por DITU y Caracol HD2

Colombia vs. Puerto Rico

Día: viernes 6 de marzo.

Hora: 5:45 p.m.

Grupo: A.

Repetición de Colombia vs. Puerto Rico

Día: sábado 7 de marzo.

Hora: 7:45 a.m.

Colombia vs. Canadá

Día: sábado 7 de marzo.

Hora: 10:45 a.m.

Grupo: A.

Repetición de Colombia vs. Canadá

Día: sábado 7 de marzo.

Hora: 8:00 p.m.

Colombia vs. Cuba

Día: domingo 8 de marzo.

Hora: 11:45 a.m.

Grupo: A.

Repetición de Colombia vs. Cuba

Día: domingo 8 de marzo.

Hora: 8:30 p.m.

Colombia vs. Panamá

Día: lunes 9 de marzo.

Hora: 11:45 a.m.

Grupo: A.

Repetición de Colombia vs. Panamá

Día: lunes 9 de marzo.

Hora: 8:00 p.m.