Dónde ver los partidos de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol; hora y TV, EN VIVO

La sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol, con sede en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico, cuenta con la presencia de la 'tricolor', que está en el grupo A.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de mar, 2026
La Selección Colombia juega el Clásico Mundial de Béisbol 2026, en el grupo A, y sus partidos se pueden ver por DITU y Caracol HD2
