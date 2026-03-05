Colombia vs. Puerto Rico, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Debido a la manera en que la Selección Colombia inició el Clásico Mundial de Béisbol 2023, fue casi difícil de creer la manera en que lo terminaron.

El club consiguió una sorprendente victoria sobre México en su primer partido del torneo, aparentemente perfilando a los colombianos de gran manera para avanzar de la ronda de grupos por primera vez en un Clásico Mundial de Béisbol. Sin embargo, ese eufórico triunfo fue el único que los cafeteros vieron en el Clásico Mundial del 2023.

Los primeros dos equipos en cada grupo de cinco escuadras avanzaron a los cuartos de final. Los primeros cuatro conjuntos en cada grupo clasificaron automáticamente al Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Sin embargo, Colombia terminó de último en el Grupo C en el 2023. Mientras que México, Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña hace tres años aseguraron sus puestos para el torneo del 2026. A estas alturas el año pasado, los colombianos estaban batallando en las Clasificatorias del 2025 por uno de los últimos puestos.



En Arizona -- el mismo estado en el que su Clásico Mundial del 2023 terminó de manera tan abrupta -- Colombia fue agrupada con Brasil, Alemania y China. Con los primeros dos equipos asegurando sus lugares en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, los cafeteros tuvieron marca perfecta de 3-0 y sobreanotaron a sus rivales por 23-1.

Aunque Colombia tendría que sudar más para clasificar, está aplicando la decepción del 2023 como experiencia para el 2026.

“Sabemos que debemos mantener la misma intensidad para cada partido y jugar cada partido bien, bien fuerte”, declaró el infielder colombiano Gio Urshela. “No podemos confiarnos con ningún equipo, porque es un torneo bien corto”.

Colombia se medirá en San Juan, Puerto Rico a los locales, Cuba, Panamá y Canadá en el Grupo A presentado por Discover Puerto Rico. Como fue el caso en la última edición, Colombia verá un gran reto inmediatamente al enfrentarse el viernes contra Puerto Rico a las 6 p.m. ET por FS1.

“Habrá bastante energía. Será un ambiente diferente”, reconoció Urshela. “Tendrán a todos los aficionados gritando y apoyándolos. Será divertido”.

La selección Colombia sabe que necesitará al menos dos victorias para evitar el mismo destino de la última vez, pero su enfoque no está en simplemente asegurar su cupo para el Clásico Mundial del 2029.

“Confiamos bastante en lo que podemos hacer, especialmente en el grupo en que estamos”, expresó el dirigente colombiano José Mosquera el martes. “Tenemos equipos similares. En los últimos dos Clásicos, nos enfrentamos a conjuntos como Estados Unidos, México, la República Dominicana -- son los mejores en el juego”.



Hora y dónde ver Colombia vs. Puerto Rico, en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Fecha: viernes 6 de marzo.

Hora: 7:00 p.m. (hora Colombia).

Transmisión: Disney Plus.