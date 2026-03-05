Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / Colombia vs. Puerto Rico, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Colombia vs. Puerto Rico, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Este viernes 6 de marzo, Colombia tendrá su primer partido en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. El rival a vencer será Puerto Rico, los anfitriones.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 5 de mar, 2026
Comparta en:
Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol.
Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad