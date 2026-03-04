Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / Colombia, en el Clásico Mundial de Béisbol 2026; dónde ver en TV, grupo, rivales y listado oficial

Colombia, en el Clásico Mundial de Béisbol 2026; dónde ver en TV, grupo, rivales y listado oficial

Colombia cuenta en su nómina con peloteros destacados como José Quintana, Julio Teherán, Donovan Solano y Gio Urshela, de amplia experiencia internacional.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 4 de mar, 2026
Comparta en:
Colombia debutará el 6 de marzo frente a Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol.
Colombia debutará el 6 de marzo frente a Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol.
Foto: Federación Colombia de Béisbol

Publicidad

Publicidad

Publicidad