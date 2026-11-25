El tenis de mesa colombiano sigue teniendo motivos para celebrar en el ámbito internacional. Este miércoles 25 de noviembre, Emanuel Otálvaro consiguió su clasificación a los octavos de final de la categoría U-19 del Campeonato Mundial Juvenil ITTF, luego de imponerse con contundencia al japonés Kohaku Nakano por 4-0.

El certamen, que comenzó el pasado 21 de noviembre y se extenderá hasta el próximo 28 del mismo mes en Estambul, Turquía, reúne a las principales promesas de esta disciplina. Durante las primeras jornadas se llevaron a cabo las competencias por equipos de las categorías U-15 y U-19, tanto en masculino como en femenino.

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En dichas pruebas, China se quedó con los dos títulos de la categoría U-19, mientras que Japón conquistó el campeonato masculino U-15 y el seleccionado chino hizo lo propio en la rama femenina.

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Ahora, la atención está puesta en el cuadro individual, donde Otálvaro aparece como uno de los nombres destacados. El colombiano llegó a la cita mundialista ocupando la cuarta posición del escalafón mundial U-19, con 11.165 puntos. En esta clasificación, su principal referencia es el chino Rubio Wen, segundo del listado con 17.490 unidades.



En su estreno en el cuadro principal, el representante nacional tuvo una actuación sobresaliente frente a Nakano. El encuentro, disputado en la mesa 1 del Ata Sporları Merkezi, comenzó con dos parciales bastante disputados, que terminaron 11-7 y 13-11 a favor del colombiano.

Emanuel Otálvaro alcanza la final del tenis de mesa en Dakar 2026. Foto: Ministerio del Deporte

Posteriormente, Emanuel encontró mayor comodidad en el juego y cerró la victoria con marcadores de 11-8 y 11-4, para completar el 4-0 definitivo en 29 minutos y 59 segundos.

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En total, Otálvaro sumó 46 puntos durante el compromiso: 24 con su propio servicio y otros 22 aprovechando el saque del japonés. Además, alcanzó una diferencia máxima de siete unidades en un mismo set.

El siguiente desafío del colombiano será frente al representante de India, Priyanuj Bhattacharyya, en los octavos de final. El partido está programado para este jueves 26 de noviembre, a las 6:45 de la mañana, hora colombiana.

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Una victoria le permitiría instalarse entre los ocho mejores del campeonato y disputar los cuartos de final contra el vencedor del enfrentamiento entre el chino Hechen Li y el italiano Francesco Trevisan.