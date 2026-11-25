El colombiano Luis Javier Suárez firmó este miércoles un doblete en el empate del Sporting de Portugal ante el Manchester United (2-2) en la Liga de Campeones y le negó al técnico argentino Mauricio Pochettino su primera victoria al frente de los 'diablos rojos'.

Tras caer por 4-0 ante el Liverpool en el debut de Pochettino, el United se presentó en Lisboa como un equipo bien organizado, lejos de la imagen que ha dado esta temporada en la liga inglesa, en la que coquetea con el descenso.

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La presión del United en campo contrario impedía al Sporting elaborar sus ataques y mantener la posesión. Los ingleses estuvieron a punto de abrir el marcador con un disparo de Zirkzee tras un pase en largo de Mazraoui.

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El equipo lisboeta, desorientado durante buena parte del primer tiempo, recurrió a un juego más directo que acabó por complicar al Manchester United.



Los 'leones' tuvieron una gran ocasión en el minuto 30, cuando el argentino Lisandro Martínez cometió penalti sobre Geny Catamo. Luis Javier Suárez lo lanzó raso y el arquero, Senne Lammens, lo atajó sin dificultad.

Apenas tres minutos después, el propio Lammens derribó dentro del área al uruguayo Maxi Araújo. Luis Javier Suárez volvió a asumir el lanzamiento y golpeó el balón con más fuerza para poner el 1-0.

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El United le dio la vuelta al marcador en los primeros cinco minutos de la segunda parte. En el 48, Eduardo Quaresma frenó una internada de Lisandro Martínez con una falta dentro del área y Bruno Fernandes empató de penalti.

Luis Javier Suárez celebra su segundo gol con Sporting Lisboa contra Manchester United en Champions League AFP

Dos minutos después, Fernandes probó desde lejos con un disparo flojo. El balón botó en un montículo de césped y sorprendió al portero Kaique Pereira antes de acabar en la red.

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Fernandes, que brilló con la camiseta del Sporting antes de recalar en Old Trafford, se abstuvo de celebrar sus dos goles. Otro exjugador del Sporting y del United, Nani, siguió el partido desde la tribuna junto a Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo.

El Sporting, que también estrenaba etapa con Paulo Fonseca en el banquillo, buscó el empate mientras el United controlaba el ritmo del partido.

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El empate llegó en el minuto 80 tras otro error de Lammens. El portero belga no logró blocar un centro y Luis Javier Suárez aprovechó el balón suelto para rematar de chilena y sellar el 2-2.

Antes del pitido final, el United perdió a Youri Tielemans para la próxima jornada de la Liga de Campeones. El belga vio la segunda amarilla por una dura falta sobre el español Sergi Altimira.