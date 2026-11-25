Luis Javier Suárez no para de hacer goles con Sporting Lisboa. Este miércoles 25 de noviembre, se reportó con un doblete frente a Manchester United, por la fecha 5 de la Champions League. Justamente, su segundo tanto llegó al minuto 80', aprovechando un grave error del guardameta, Senne Lammens, quien soltó el balón y le dejó la anotación servida.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano, festeja su segundo gol contra el United en Champions League AFP

La primera anotación se dio al minuto 33', desde el punto blanco. Eso sí, hay que resaltar que, tiempo atrás, exactamente al 30', había fallado un penalti, generando el lamento de los miles de hinchas del conjunto portugués en el estadio Jose Alvalade.

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Vea el segundo gol de Luis Javier Suárez en Sporting Lisboa vs Manchester United en Champions League

AY, LAMMENS... ¡El arquero de Manchester United falló en las alturas y Luis Suárez marcó un GOLAZO con un gran recurso para empatar el partido entre Sporting CP y los Diablos Rojos!



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