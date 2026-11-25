El boxeador británico Tyson Fury ha desvelado que le diagnosticaron esquizofrenia en 2015, después de ganar el título mundial de peso pesado contra el ucraniano Wladimir Klitschko.

El boxeador británico explicó en un documental de Netflix que será estrenado este viernes que ha llegado a escuchar voces en su cabeza que amenazaban con hacerle daño a él y a su familia.

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Los doctores le diagnosticaron esquizofrenia después de que acudiera a un hospital por lo que pensaba que era un ataque al corazón y en realidad era un ataque de ansiedad.

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"No puedo explicar con palabras la oscuridad en la que estaba. Era como una versión del infierno. Pensaba que viviría en una habitación encerrado y eso me asustaba mucho. La ansiedad me podía. No podía con ella. Entonces fui a ver a una psiquiatra en Londres y me hizo miles de preguntas y taché todas las casillas. Depresión, ansiedad y desorden bipolar", dijo Fury, que aparece en el documental junto a su esposa, Paris.



Esto ocurrió después de su triunfo contra Klitschko hace una década, tras el que Fury pasó una mala etapa en la que ganó peso y tuvo problemas con las drogas y el alcohol.

"Llegué hasta el punto en el que escuchaba voces en mi cabeza. No podía sentarme y tener una conversación normal porque no paraba de oír voces. No sabía a quién acudir ni qué hacer. Necesitaba ayuda de verdad", dijo.

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Tras superar sus adicciones, Fury volvió a ganar otro título mundial en 2020.