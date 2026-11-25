El extremo colombiano Luis Díaz regresó oficialmente a las canchas tras superar una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo, lesión que lo mantuvo 35 días por fuera de la competencia. Sin embargo, su retorno coincidió con la derrota del Bayern Múnich por 2-1 en su visita al Lille, en duelo correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27.

En el Stade Pierre-Mauroy, el conjunto 'bávaro' —afectado por sensibles ausencias ofensivas como las de Harry Kane y Michael Olise— se adelantó temprano en el marcador gracias a una anotación del defensor francés Dayot Upamecano, al minuto 15. Durante la primera mitad, el elenco dirigido por Vincent Kompany administró la posesión del balón y sostuvo la ventaja sin mayores sobresaltos.

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No obstante, el panorama cambió por completo en el complemento. El cuadro local reaccionó con intensidad y remontó en apenas tres minutos: el delantero japonés Ayase Ueda empató el encuentro al minuto 62 y, al 65', un potente remate de Ethan Mbappé se estrelló en el palo para luego desviarse en Aleksandar Pavlović y decretar el 2-1 parcial.

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Con el resultado adverso, Kompany acudió al banco al minuto 75 e hizo ingresar a Luis Díaz en lugar de Josip Stanišić. El extremo guajiro volvió a sumar minutos oficiales por primera vez desde el pasado 21 de octubre frente al Arsenal —tras perderse seis compromisos con el Bayern y la fecha FIFA de noviembre con la Selección Colombia—, intentando aportar desequilibrio por izquierda en el cierre, aunque sin poder evitar la caída de su club.



Finalmente, el Lille se impuso al 'grande de Baviera' y sumó tres puntos valiosos ante su gente. Por el lado de los rojos alemanes sumaron su primer revés en la actual campaña de la Liga de Campeones, quedándose en ocho unidades.